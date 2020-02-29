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Оля Полякова похвасталась естественной красотой: как выглядит певица без макияжа

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Знаменитая украинская исполнительница и актриса Оля Полякова поделилась с поклонниками очередными фотографиями. На этот раз она позирует без макияжа на фоне Эйфелевой башни.

Оля Полякова известна как эпатажная личность, которая не боится обнародовать пикантные снимки и сниматься в эротических сценах. На днях на своей странице в инстаграме артистка распространила фото, на которых продемонстрировала свои прелести в Париже.

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Украинская звезда отправилась на отдых в столицу Франции. Певица опубликовала фотографии, где изображена на фоне Эйфелевой башни без макияжа.

Для прогулки по французскому городу Оля выбрала джинсы черного цвета, свитер с узором и бежевую эко-шубу. Такой наряд соединила с черной обувью. Среди аксессуаров у нее была маленькая черная сумочка. Волосы блондинка распустила.

Наибольшее внимание привлекает лицо Поляковой, на котором нет макияжа. Женщина показала свою естественную красоту, чем вызвала восторг у поклонников.

Оля Полякова
Оля Полякова в Париже без макияжа / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова на фоне Эйфелевой башни / Instagram / @polyakovamusic

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Оля Полякова LifeStyle Красота
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