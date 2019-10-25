Оля Полякова похвасталась результатами похудения в купальнике: горячее фото

Популярная украинская певица Оля Полякова в очередной раз взбудоражила сеть. Звезда опубликовала сексуальное фото, на котором предстала в крошечном купальнике.

Каждый артист по-своему готовится к важным выступлениям. Кто-то посещает любимые места, другие занимаются йогой или усиленными репетициями. А вот Оля Полякова решила поехала в Турцию перед грандиозным шоу "Королева Ночи", которое пройдет в Киеве уже 26 октября.

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Сейчас артистка находится в популярном среди туристов городе Кемер, откуда уже успела опубликовать горячее фото. На кадре зажигательная блондинка предстала в крошечном бикини черного цвета, которое подчеркнуло ее безупречно стройную фигуру.

Для поклонниц Оля Полякова решила открыть секрет своего похудения. По словам артистки, избавиться от 5 килограммов ей помогла диета и занятия спортом. Свои изнурительные тренировки Оля Полякова часто снимает на камеру и публикует в сети, призывая поклонников повторять это за ней. Певица не скрывает, что не пропускает занятий с личным тренером даже во время праздников или после затяжных съемок. Именно это и помогает артистке выглядеть всегда идеально и без колебаний выбирать сексуальныемини платья для публичных выходов.

Минус 5 (килограммов, – LifeStyle 24)! Молочным и мучным продуктам – нет! Тренировкам и любви – да!

– подписала сексуальное фото Оля Полякова.



Оля Полякова в купальнике / Instagram / @polyakovamusic

Но и до похудения артистка имела потрясающий вид. В августе 2019 года Оля Полякова уехала на отдых, во время которого устроила горячую фотосессию на пляже. Певица продемонстрировала идеальную фигуру в трех сексуальных купальниках. Фото покорили сеть и получили тысячи комплиментов от поклонников Оли Поляковой.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic