Оля Полякова показала курьезное видео со своими дочерьми

Певица Оля Полякова любит делиться с поклонниками не только идеальными снимками, но и курьезными кадрами из будней. Так, на ее странице в Instagram появился ролик, на котором видны развлечения ее двух дочерей.

Оля Полякова поделилась со сторонниками забавным видео из своего имения в Киеве. В ролике певица показала, как ее дочери и крестница Лиза проводят свободное время вместе.

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Девушки устроили себе импровизированную пижамную вечеринку в розовом цвете. Старшая дочь Оли Поляковой, Мария, в очередной раз похвасталась игрой на пианино, а вот младшая Алиса показала забавные танцы под музыку в стиле зомби. Певица, которая наблюдала за развлечениями, не сдерживала своего смеха.

Это розовая пижамная вечеринка, – прокомментировала Оля Полякова.

В отличие от других украинских звезд, Оля Полякова не намерена скрывать своих потомков от СМИ и поклонников. Поэтому звезда активно делится в сети кадрами с дочками. Кроме того, артистка всегда демонстрирует согласие в отношениях с Марией Поляковой и поддерживает школьницу в развитии ее блога и модельной карьеры.