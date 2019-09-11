Оля Полякова показала лицо своего мужа на архивном фото

Украинская певица Оля Полякова охотно ведет публичную жизнь, раскрывая секреты из своего прошлого и демонстрируя очаровательные фото с детьми. В то же время артистка оберегает своего мужа-бизнесмена от излишнего внимания СМИ, поэтому крайне редко публикует их совместные снимки. Однако в особый семейный праздник она все же сделала исключение.

На своей официальной странице в инстаграм Оля Полякова опубликовала архивное фото с любимым. В заметке звезда призналась, что отмечает 15 лет супружеской жизни с Вадимом Поляковым. Кроме этого, артистка рассказала, какими чертами характера обладает ее избранник и даже открыла секрет своей крепкой семьи.

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15! Не могу поверить, что кто-то меня выдержал столько времени! Это мог только ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживает, верит в меня, в нас, в нашу семью! Ты мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!

– написала Оля Полякова.



Оля Полякова показала своего мужа / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Это не первый раз Оля Полякова показывает лицо своего мужа. В 2015 году она приняла участие в семейной фотосессии, которую захотела сделать в стиле итальянской семьи. Снимки появились на страницах журнала Viva и покорили сеть. В интервью Оля Полякова призналась, что познакомилась с мужем случайно. Ее пригласили выступить на "благотворительном" вечере, который на самом деле оказался днем ​​рождения Вадима. Когда муж узнал об обмане, решил лично извиниться за выходку своих друзей.

Я приехала на корабль и увидела этих на Бентли "детей 30+ из кардиологического центра". Я так разозлилась! Села в каюте и говорю: "Я не пойду выступать, что это вообще такое? Какая наглость!" Вадим очень удивился, узнав о "благотворительности", тут же рассчитался за "подарок" друзей. Мое настроение улучшилось, и я с улыбкой пошла выступать. И дальше – открытая терраса, мероприятие, дождь,

– вспоминала Оля Полякова.



Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: Viva

Долгое время пара просто поддерживала дружеские отношения, а затем начала встречаться. Оля Полякова и Вадим поженились в 2004 году. За время супружеской жизни у пары родились две дочери – Мария и Алиса. В одном из интервью Оля Полякова призналась, что она не частый гость в частной школе, где учатся ее потомки. Этими вопросами занимается бизнесмен Вадим Поляков.

Проживают супруги в роскошном поместье на Киевщине. Артистка неоднократно публиковала кадры из своего жилища, показывая стильный интерьер и большой двор с соснами.