Оля Полякова попала под капельницу: неожиданные подробности
Украинская певица Оля Полякова, которая ехала в салон красоты, попала в неприятный инцидент. Артистка ударилась головой об автомобиль и получила травму.
В результате – Полякова попала под капельницу. Об этом звезда рассказала в Instagram-stories своим поклонникам.
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"Вы не поверите, чем закончился мой поход в салон. Я ударилась головой о верх машины и лежу под капельницей", – рассказала певица.
Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic
Однако долго в больнице Оля не задержалась. Через несколько часов Полякова опубликовала еще одно видео с ярким макияжем и идеальной укладкой.
Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, потому что люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать,
– сообщила она.
Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic