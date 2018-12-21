Оля Полякова попала под капельницу: неожиданные подробности

Украинская певица Оля Полякова, которая ехала в салон красоты, попала в неприятный инцидент. Артистка ударилась головой об автомобиль и получила травму.

В результате – Полякова попала под капельницу. Об этом звезда рассказала в Instagram-stories своим поклонникам.

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"Вы не поверите, чем закончился мой поход в салон. Я ударилась головой о верх машины и лежу под капельницей", – рассказала певица.



Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic

Однако долго в больнице Оля не задержалась. Через несколько часов Полякова опубликовала еще одно видео с ярким макияжем и идеальной укладкой.

Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, потому что люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать,

– сообщила она.



Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic