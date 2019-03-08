Оля Полякова презентовала новый клип с курьезным сюжетом: видео

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Оля Полякова презентовала клип на песню "Лед тронулся"
Оля Полякова презентовала клип на песню "Лед тронулся" / Instagram / @polyakovamusic

"Суперблондинка" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в Международный женский день презентовала новую видеоработу "Лед тронулся". В ролике артистка предстала на коньках и в обтягивающих лосинах.

Оля Полякова презентовала видео к четвертому синглу с альбома "Королева ночи". Впервые трек "Лед тронулся" зазвучал во время грандиозного турне певицы по городам Украины. А уже 8 марта артистка показала эффектный клип на эту песню.

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За экранизацию песни "суперблондинки" взялся знаменитый режиссер Алан Бадоев, известный своими эпатажными идеями и работами. Клипмейкер, который и ранее сотрудничал со строптивой Олей Поляковой, поставил артистку на коньки и придумал для нее видео в жанре музыкальной комедии.

В клипе "Лед тронулся" певица стала звездой фигурного катания, которая приняла участие в постановке вместе с двукратным чемпионом мира в одиночном катании Дмитрий Дмитренко. К съемкам эффектного ролика Оля Полякова тренировалась в течение 2 месяцев. Кроме этого, одной из героинь видео стала младшая дочь певицы Алиса, а сам ролик был посвящен всем детям.

"Клип "Лед тронулся" будет посвящен детям! Часто в погоне за успехом и признанием мы забываем о тех, ради кого живем и работаем – о наших детях. Мы стремимся занять высокий статус в обществе, профессии, а уделить немного внимания ребенку нам иногда не хватает времени. Но ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, – самые лучшие, самые важные, самые главные люди. Только для них мы настоящие короли и королевы", – ранее анонсировала Оля Полякова.

Новый клип Оли Поляковой на песню "Лед тронулся": смотрите видео

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
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