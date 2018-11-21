Оля Полякова призналась, что у ее мужа вызывает ревность

Певица Оля Полякова, которая является одной из самых эпатажных представительниц украинского шоу-бизнеса, откровенно призналась, что у ее мужа вызывает чувство ревности.

Об этом звезда призналась за кулисами концерта "Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года". По словам Оли Поляковой, ее муж Вадим часто ревнует к гаджетам, ведь певица довольно много времени уделяет соцсетям.

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"Я очень много сижу с телефоном. Муж же просто ненавидит мой смартфон и утверждает, что это мой второй муж. Иногда говорит: "Давай, поверни уже того второго мужа другой стороной, положи где-то и займись уже реальным человеком", – с юмором призналась Оля Полякова.

Стоит отметить, что Оля Полякова любит удивлять своих поклонников достаточно эпатажными нарядами. Однако такой вид "суперблондинки", видимо, отнюдь не смущает ее мужа.