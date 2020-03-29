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Оля Полякова раскрыла свой секрет крепкого брака

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Оля Полякова раскрыла секрет крепкого брака / Instagram / @polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова может похвастаться крепким браком. Как артистке, которая часто находится на гастролях, удается сохранять такие отношения – этим секретом она охотно поделилась с поклонниками.

В программе "Светская жизнь" Оля Полякова рассказала, что у нее есть свой личный уголок, отдельный от мужа. Певица убеждена: если пара будет скучать друг по другу, удастся сохранить не только романтику, но и крепкий брак. А вот когда супруги все время проводят вместе  -ссор не избежать.

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"Нужно немного соскучиться друг по другу и встречаться. Ведь когда один за другим ходит – это очень трудно. Мы раньше так делали, может, пять-шесть-семь лет было, когда мы ходили друг за другом", – рассказала Оля Полякова.

Теперь Оля Полякова и ее муж Вадим даже спят в разных комнатах. Их роскошное имение в Киевской область позволяет это сделать. Оля Полякова призналась, что на самом деле у нее очень чувствительный сон, поэтому приняла такое решение с любимым. Однако это никак не повлияло на брак, а только укрепило его.

"Мы выработали такой способ общения, что мы вместе, но если нам нужно побыть наедине... Он курит, поэтому у него есть своя курилка и он туда идет. А у меня есть спальня, я туда иду с книжкой, или отдыхаю у камина. Немножко соскучились, вот и собираемся вместе. Едим мы вместе, спим иногда тоже", – поделилась она.

Что известно о браке Оли Поляковой? Ранее артистка признавалась, что познакомилась с бизнесменом Вадимом Поляковым достаточно случайно. Она была приглашенной звездой на "благотворительном" мероприятии. Однако оказалось, что это день рождения бизнесмена. Оля Полякова настолько была возмущена такой выходкой, что хотела покинуть ресторан. За своих друзей пришел извиняться Вадим, который впоследствии продолжил общение с артисткой.

Поженились они в 2004 году. Пара поселилась в доме бизнесмена на Киевщине, который, по словам певицы, сначала напоминал холостяцкое жилище. Теперь же Оля Полякова сделала большую перестановку и совместно с возлюбленным воспитывает в имении двух дочерей – Марию и Алису.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Брак Оля Полякова Семья
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