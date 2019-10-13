Оля Полякова рассказала, на что потратила 50 тысяч евро с карточки мужа

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Оля Полякова с мужем
Оля Полякова с мужем / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова рассказала о своей первой поездке во Францию, когда она потратила большую сумму с кредитной карты своего мужа Вадима.

Об этом Оля рассказала Екатерине Осадчей в "Светской жизни". Полякова, которая в этом году отпраздновала 15-летие свадьбы с мужем, вспомнила, как уехала в Париж со своей мамой, а в то время будущий муж дал ей свою платиновую карточку.

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Тогда в столице Франции певица потратила большую сумму денег на гардероб от люксовых брендов. Звезда объясняет такие расходы тем, что она была "очень молодой и неодетой".

Он мне дал с собой свою платиновую карточку и я потратила 50 тысяч евро. В то время это было как сейчас 150 тысяч. Цены были в три, а то и четыре раза дешевле, чем сейчас. Я тогда была очень молодая и очень неодетая, и мне нужно было прикрывать свои срамные места, поэтому я поехала прикрывать их в самые крутые бутики: Dior, Prada, Chanel,
– вспомнила знаменитость.

 

Добавим, Оля Полякова и Вадим поженились в 2004 году. За время супружеской жизни у пары родились две дочери – Мария и Алиса. Звезда редко показывает лицо своего мужа в социальных сетях, но Вадим стал для певицы прочной опорой и любовью.

На 15-ю годовщину свадьбы муж подарил Оле автомобиль, а она Вадиму – бутылку алкоголя.

"Он себе заказал машину, она ему очень долго шла, год из Америки и пришла в тот день, когда у нас было 15-летие. Ему пришлось подарить этот автомобиль мне, а я ему подарила бутылку классного виски, чтобы он напился с горя, что у него таки не будет машины. А так у него уже все есть", – добавила Полякова.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Оля Полякова
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