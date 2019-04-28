Оля Полякова рассказала о нетипичной травме детства

Украинская певица Оля Полякова сейчас активно развивает свою вокальную карьеру. Артистка гастролирует по городам Украины с немалыми концертами и с легкостью собирает стадионы поклонников. Однако к этой славе Оля Полякова упорно шла и иногда получала травмы из-за усиленных репетиций.

Как сообщает "Сегодня", Оля Полякова еще в подростковом возрасте мечтала стать певицей. Школьницей артистка активно училась играть на фортепиано и проводила немало времени, осваивая инструмент. Однако однажды захват звезды обернулся травмой.

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"Я играла по 5-6 часов в день, и однажды просто "переиграла руку". Есть такая профессиональная травма у музыкантов, которые долго играют. Не хватает жидкости, и... словом, пришлось потом гипсовали руку и ходить так", – рассказала во время выпуска "Удивительные люди" Оля Полякова.

О своем умении артистка не забыла, поэтому на концертах радует поклонников невероятной игрой на фортепиано.

Вероятно, звездная мама генетически передала любовь к фортепиано своей старшей дочери. В сети Оля Полякова неоднократно хвасталась, как ее Мария играет на инструменте и воспроизводит достаточно сложные мелодии.