Оля Полякова рассказала, ревнивый ли у нее муж

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Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Самая соблазнительная блондинка в украинском шоу-бизнесе Оля Полякова призналась, что ее муж Вадим, с которым она состоит в браке в течение 15 лет, может ревновать жену только к ее смартфону.

Об этом Полякова рассказала в интервью изданию Viva. По ее словам, могут ревновать только неуверенные в себе мужчины, а Вадим вполне доверяет любимой.

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Ревнуют только неуверенные в себе мужчины, а мой муж очень сильный альфа-самец и достиг немалых высот в жизни. У него нет ни малейшей причины меня к кому-либо ревновать, если только это не мой смартфон,
– объяснила певица.

 

Также артистка вспомнила свою свадьбу в 2004 году, на которой "Эдемский сад, Бог, Люцифер, ангелы, торт в виде яблока, деревья-соблазнители".

"Было круто! Я счастлива, что в моей жизни была такая свадьба, есть что вспомнить. Единственный мой промах – у меня было персиковое платье от Юдашкина, которое стоило диких денег, и не было фаты", – рассказала певица.

Также Оля Полякова призналась, что считает традицию устраивать повторную свадебную церемонию через несколько лет брака ерундой. По мнению звезды, свадьба должна быть одна и запомниться на всю жизнь.

 

Как Оля Полякова встретила свою любовь?

Будущие супруги познакомились в начале 2000-х годов. Тогда певицу пригласили выступить на корпоративе, приуроченному ко Дню рождения Вадима. Как выяснилось, певицу, которая только пробивала себе путь к первому эшелону украинского шоу-бизнеса, не предупредили, что она будет выступать перед бизнес-элитой. Это должно было быть благотворительное выступление для больных детей. Но когда ситуация выяснилась, именинник пообещал отблагодарить гонораром. Это была закрытая вечеринка и знакомство, которое перевернуло жизнь исполнительницы с ног на голову.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Оля Полякова
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