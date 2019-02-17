Оля Полякова увидела плагиат в клипе Светланы Лободы: фотофакт

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Оля Полякова нашла плагиат
Оля Полякова нашла плагиат / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова удивила сеть интересной находкой. Звезда показала кадры из нового клипа своей коллеги Светланы Лободы и сравнила их с "Королевой ночи".

Гастроли, участие в светских событиях и фотосъемках, запись новых песен – это далеко не все хлопоты, которыми занята Оля Полякова. Но несмотря на насыщенный график работы певица выкраивает время еще и на просмотр клипов, которые презентуют ее коллеги.

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Это артистка доказала, опубликовав фото из клипа Светланы Лободы Instadrama. В ролике российская гастролерша предстала с волнистыми волосами и в ярком платье с большим декольте. Очень похожий образ ранее примерила Оля Полякова в клипе "Королева ночи". И хоть сюжет двух роликов был разным, однако вид артисток поражал сходством.

"Королева ночи"? Совпадение? – с юмором написала Оля Полякова, обратив внимание поклонников на плагиат.

Оля Полякова та Світлана Лобода
Оля Полякова и Светлана Лобода / Instagram / @polyakovamusic

Світлана Лобода запозичила образ Олі Поялкової
Светлана Лобода позаимствовала образ Оли Поляковой / Instagram / @polyakovamusic


Плагиат в шоу-бизнесе / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова проти Світлани Лободи: порівняння образів
Оля Полякова против Светланы Лободы: сравнение образов / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова знайшла плагіат її образу

Оля Полякова нашла плагиат ее образа / Instagram / @polyakovamusic

Клип "Королева ночи" Оля Полякова презентовала в мае 2018 года. Режиссерами эффектного видео выступил тандем Дмитрия Манифеста и Дмитрия Шмурака. А вот Светлана Лобода опубликовала клип Instadrama накануне Дня влюбленных – 13 февраля 2019 года.

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Теги: LifeStyle Оля Полякова Светлана Лобода Музыка
Источник: 24 Канал
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