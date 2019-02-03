Оля Полякова в красном похвасталась стройными ногами: горячие фото

Украинская певица Оля Полякова заинтриговала поклонников в социальных сетях новыми обольстительными образами.

Новые фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках Полякова позирует на съемочной площадке шоу "Удивительные люди". Украинская певица часто экспериментирует с откровенным стилем и подготовила очередной, далеко не скромный, образ.

Звезда примерила соблазнительное красное платье, которое дополнила такого же цвета босоножками с эко-мехом и яркой помадой.

В подписи к снимку знаменитость поинтересовалась у подписчиков, нравится ли ее образ. Многие поклонники назвали Олю соблазнительной и красивой на новых снимках, однако нашлись и те, кто сравнил ее с куклой Барби и назвал неестественной.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic