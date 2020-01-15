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Оля Полякова во время выступления в Чикаго растрогала поклонников речью об Украине: видео

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Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

На Рождество начался концертный тур Оли Поляковой по США и Канаде. Во время выступления в Чикаго, где звезда собрала аншлаг, она поразила украинскую диаспору своей патриотической речью.

В рамках первых гастролей "Королева ночи" по Америке и Канаде, Полякова дала концерты в Майами, Торонто, Чикаго и Нью-Йорке. Все они собрали полные залы зрителей. Однако эмоциональным стало выступление в Чикаго, которое прошло в North Shore Center For Performing Arts. Певица поразила украинскую диаспору словам об Украине, до слез растрогав аудиторию.

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"Боже, какое это большое счастье перелететь через полземли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь есть моих поклонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Я хотела вам пожелать много счастья, денег, много здоровья... Чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось уезжать. А самое главное, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир. Большое спасибо!" – с такими словами выступила Оля Полякова.

Звезда никогда не скрывала своей гражданской позиции, поэтому неудивительно, что выступила с такой речью во время тура.

Весной прошлого года Оля Полякова объявила о создании первой партии женщин Украины. Партия не принимала участия в выборах летом 2019 года, однако знаменитость добавила, что создала ее, так как "именно сейчас общество готово менять систему". На этом Оля Полякова отложила политические амбиции и активно занялась своей вокальной карьерой.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Оля Полякова
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