Оля Полякова засветила идеально стройные ноги на соблазнительных фото: 18+

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Оля Полякова показала стройные ноги
Оля Полякова показала стройные ноги / Instagram / @polyakovamusic

Певица Оля Полякова удивила своих поклонников горячим фото. Перед камерой Оля Полякова позировала в прозрачных колготках, что выглядело очень сексуально.

Оля Полякова может похвастаться стройной идеальной фигурой, поэтому не стесняется демонстрировать свое тело в весьма провокационных образах. На этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который успел взволновать сеть.

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Звезда предстала перед поклонниками в черных тоненьких колготах и белом топе с рукавами. Сексапильный look Оля Полякова дополнила кепи в стиле моряков и обувью на каблуках. Певица позировала на кресле, грациозно выпрямив спину. Выглядела Оля Полякова роскошно и сексуально, засветив роскошные ноги и стройную талию.

Стоит отметить, что таким пикантным фото Оля Полякова анонсировала сотрудничество с брендом колготок. На вопрос представителя фирмы певица ответила, что этот элемент гардероба женщина использует всегда. И иногда даже не по назначению.

"Я без колготок не живу. Я в них варю яйца на Пасху, упаковываю в них свои прекрасные ноги, привязываю своего мужа, когда у нас есть настроение. Колготки – на все случаи жизни: я в них еще храню лук", – с юмором рассказала Оля Полякова.

Кроме такого необычного назначения колготок, Оля Полякова умело их подбирает к своим соблазнительным сценическим образам.

 

Теги: LifeStyle Музыка Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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