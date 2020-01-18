Оля Полякова засветила обнаженные ягодицы на пляже: горячие кадры

"Королева Ночи" Оля Полякова дала серию концертов в США и Канаде. И работой путешествие не ограничилось: сейчас артистка наслаждается отдыхом на роскошном пляже Мексики.

На этот раз Оля Полякова выбрала курортный городок Канкун. Именно там 17 января "Суперблондинка" встретила свой тридцать шестой день рождения в кругу друзей и семьи. Не забыла артистка и о поклонниках: в сети она опубликовала серию сексуальных снимков и поделиться своими впечатлениями от колоритной страны.

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Согласно сообщению, в первый день отдыха Оля Полякова не упустила возможности поплавать в Карибском море и сделать импровизированную фотосессию на пляже. Артистка предстала перед камерой в неоновом купальнике с надписью Майами. Пляжный наряд подчеркнул стройную талию звезды и обнажил ее ягодицы.

Но, как оказалось, путешествие в Мексику Оля Полякова запомнит чуть ли не на всю жизнь. Певица призналась, что во время гастролей она потеряла свои документы. Поэтому поездка в Канкун была под угрозой срыва.

Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт со своей визой и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Но как же я рада, что все получилось!

– рассказала Оля Полякова.

Поэтому теперь артистка беззаботно наслаждается отдыхом и демонстрирует в сети сексуальные кадры в купальниках. Не забыла Оля Полякова и о своеобразной традиции: певица сделала совместное пляжное фото со своей дочерью Марией. Подросток занимается спортом со звездной мамой, поэтому также может похвастаться стройными формами.