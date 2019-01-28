Оля Полякова засветила стройные ноги на съемках: пикантные фото

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Оля Полякова засветила стройные ноги
Оля Полякова засветила стройные ноги / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова – не из тех звезд, кто выбирает скромные образы. Артистка каждый раз хвастается стройным телом в пикантных нарядах, в частности, во время телешоу.

В гардеробе известной "Суперблондинки" есть немало игривых мини-платьев и латексной одежды, которые помогают артистке поддерживать имидж секс-символа. Однако и в вечернем платье Оля Полякова может выглядеть довольно пикантно. Это она доказала во время съемок нового телевизионного шоу "Удивительные люди".

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Перед камерой Оля Полякова появилась в черном платье, украшенном камнями. Наряд прикрывал руки и шею звезды, однако пикантно обнажало ее стройные и длинные ноги. Игривости образу добавляли и серебряные туфли на каблуках.

"А у вас какие суперспособности?" – спросила Оля Полякова, намекнув на свою яркую внешность.

В сети опубликовали другие кадры со съемок программы "Удивительные люди". На фото появились и другие звезды, которые участвуют в создании телепроекта. В частности, Маша Ефросинина и Александр Скичко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marina Redko (@redko1313)

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Оля Полякова
Источник: 24 Канал
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