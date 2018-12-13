Олю Полякову заподозрили в беременности: реакция зажигательной певицы

Украинская певица Оля Полякова любит делиться со своими поклонниками яркими снимками. Однако иногда фото зажигательной артистки приводит к распространению слухов в сети.

Так, на днях Оля Полякова похвасталась стильным вечерним платьем с ярким леопардовым принтом. Образ она дополнила однотонным пальто. Наряд был приталенным, поэтому пользователи Сети увидели округлый живот звезды. Поэтому сотни людей засыпали Олю Полякову вопросами, не ожидает ли она появления третьего ребенка.

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Реакция строптивой артистки не замедлила. В Instagram-Stories Оля Полякова опровергла все слухи о беременности и показала идеально стройную фигуру.

"Вот он, тот ужасный живот, о котором вы пишете", – ответила Оля Полякова.



Оля Полякова показала свою фигуру