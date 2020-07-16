10 июня народный любимец Виктор Павлик женился на молодой возлюбленной Екатериной Репьяховой. Несмотря на разницу в возрасте 29 лет пара счастлива в браке. Избранница певца заявила, что 54-летний артист имеет крепкое здоровье и предполагает, что может пережить даже ее.

Роман Виктора Павлика с 26-летней концертным директором Екатериной Репьяховой наделал немало шума в украинской прессе. Самым большим потрясением для публики стала шокирующая разница в возрасте – 29 лет, однако даже осуждение поклонников и хейт в сети не помешал певцу тайно жениться на молодой избраннице. Молодая жена артиста решила раз и навсегда ответить критикам на странице своего инстаграма.

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Екатерина призналась, что вместе с любимым они решили обследоваться и сдали базовые анализы. Результаты, похоже, поразили даже ее, ведь она поделилась ими с фолловерами. Как выяснилось, "вопросов" к здоровью девушки значительно больше, чем к здоровью Виктора Павлика.

У ВП анализы очень хорошие. У меня есть вопрос. Вот вам и разница 30 лет. Мы пошутили, что он еще меня переживет. Насколько все относительно в жизни. И цифры – это лишь цифры,

– отметила Екатерина Репьяхова.

Напомним, что разница в возрасте смущает только поклонников Виктора Павлика, а супружескую пару отнюдь. Раньше молодая жена певца заявляла, что возраст – это не показатель счастья или любви в семье. Добавим, что она не исключает возможность второго брака, так как имеет стимул выглядеть хорошо и в 50 лет, когда Виктору Павлику будет почти 80.