24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Он ревновал меня ко всему: экс-бойфренд Регины Тодоренко угрожал ей пистолетом

- Читати новину українською
Экс-бойфренд Регины Тодоренко угрожал ей пистолетом
Экс-бойфренд Регины Тодоренко угрожал ей пистолетом / Instagram / @reginatodorenko

После громкого скандала телеведущая призналась, что на себе чувствовала проявление агрессии мужчины. Регина Тодоренко заявила, что ее бывший бойфренд был таким ревнивым, что угрожал одному из поклонников звездной возлюбленной пистолетом и держал в страхе ее саму.

Успешная блогерка и телеведущая резонансными высказываниями о домашнем насилии существенно подорвала свою репутацию. Однако в интервью изданию Meduza Регина Тодоренко призналась, что только сейчас, в возрасте 29 лет, начала анализировать свои прошлые отношения и осознала, что сама становилась жертвой агрессора.

К теме Регина Тодоренко представила фильм о домашнем насилии: А что я сделала, чтобы помочь?

20-летней она встречалась с парнем, который был чрезмерно ревнивым. Именно это, по словам Тодоренко, является весомым свидетельством того, что человек в будущем может применять силу к женщине и поднимать на нее руку. В тех отношениях звезда страдала от морального давления любимого.

Он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу. Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее – только тогда, кажется, он был бы спокоен,
 – вспомнила Регина Тодоренко.

Ранее из-за своей неопытности она не замечала очевидных вещей и оправдывала ревность экс-бойфренда. Однако ведущая вспомнила шокирующую ситуацию. Когда пара гуляла по парку, к ним подошел поклонник звезды и попросил о фото. Парень отреагировал агрессией: он забрал у поклонника телефон и достал пистолет, направив оружие на них со словами: "Да, ты от нее отойди, ты сюда стань быстро". Тогда Регина Тодоренко отшутилась и в очередной раз не предоставила никакого значения поведению любимого.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Регина Тодоренко LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
сегодня , 14:52 Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности
сегодня , 10:40 Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности
Юлія Турелик
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
12 мая , 22:54 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова