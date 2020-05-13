Он ревновал меня ко всему: экс-бойфренд Регины Тодоренко угрожал ей пистолетом

После громкого скандала телеведущая призналась, что на себе чувствовала проявление агрессии мужчины. Регина Тодоренко заявила, что ее бывший бойфренд был таким ревнивым, что угрожал одному из поклонников звездной возлюбленной пистолетом и держал в страхе ее саму.

Успешная блогерка и телеведущая резонансными высказываниями о домашнем насилии существенно подорвала свою репутацию. Однако в интервью изданию Meduza Регина Тодоренко призналась, что только сейчас, в возрасте 29 лет, начала анализировать свои прошлые отношения и осознала, что сама становилась жертвой агрессора.

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20-летней она встречалась с парнем, который был чрезмерно ревнивым. Именно это, по словам Тодоренко, является весомым свидетельством того, что человек в будущем может применять силу к женщине и поднимать на нее руку. В тех отношениях звезда страдала от морального давления любимого.

Он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу. Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее – только тогда, кажется, он был бы спокоен,

– вспомнила Регина Тодоренко.

Ранее из-за своей неопытности она не замечала очевидных вещей и оправдывала ревность экс-бойфренда. Однако ведущая вспомнила шокирующую ситуацию. Когда пара гуляла по парку, к ним подошел поклонник звезды и попросил о фото. Парень отреагировал агрессией: он забрал у поклонника телефон и достал пистолет, направив оружие на них со словами: "Да, ты от нее отойди, ты сюда стань быстро". Тогда Регина Тодоренко отшутилась и в очередной раз не предоставила никакого значения поведению любимого.