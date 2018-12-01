Он дает нам всем защиту, – Сергей Полунин объяснил, почему стоит благодарить главу Кремля

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин в который раз отличился скандальным сообщением. Он встал на защиту Владимира Путина и объяснил, за что стоит благодарить главу Кремля.

Резонансное заявление Сергей Полунин опубликовал на своей странице в Instagram. Одиозный танцовщик балета признался, что именно Россия защищает весь мир от захвата власти.

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Спасибо Владимиру Путину за то, что он не дал одному мировому порядку захватить власть над миром. Этот человек дает всем нам защиту. Моя поддержка России и Владимиру Путину! Вы хорошие люди,

– заявил Сергей Полунин.

Кроме этого, украинец призвал россиян к объединению против «злых» организаций и восстания. Именно так, по мнению Сергея Полунина, мир станет безопаснее.

"Сил вам, объединяйтесь и вставайте против злых организаций. Вместе мы победим! И этот мир будет добрее и безопаснее", – добавил Сергей Полунин.

Напомним, Сергей Полунин не раз выражал свою симпатию РФ. Он заявил, что Россия и Украина всегда были и вскоре снова будут вместе. Через такие скандальные заявления немало звезд прекратили общение с Сергеем Полуниным. Среди них – прима украинского балета Екатерина Кухар.

КАКИМИ ЕЩЕ СКАНДАЛЬНЫМИ ВЫХОДКАМИ И ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕТИЛСЯ СЕРГЕЙ ПОЛУНИН