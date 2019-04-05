Он гей, – 51-летняя Селин Дион опровергла отношения с 34-летним танцором

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Селин Дион и ее друг Пеппе Муньос
Селин Дион и ее друг Пеппе Муньос / Getty Images

После появления канадской поп-дивы Селин Дион на парижской Неделе моды с молодым спутником, поклонники заподозрили, что у них роман. Однако знаменитость опровергла эти слухи, приведя весомые аргументы.

Во время проведения Недели моды в Париже едва ли не все иностранные СМИ и поклонники творчества Селин Дион говорили о ее неожиданном появление на публике с молодым спутником. На модное мероприятие под руку с 51-летней канадской певицей пришел 34-летний танцор Пеппе Муньос. Однако, как сообщает издание North West Weorgia News, знаменитость опровергла слухи о романе.

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Несмотря на то, что в конце января певица уже отмечала, что они с Пеппе только друзья, слухи продолжали распространяться. Поэтому Селин Дион решила привести веские аргументы, отрицающие ее романтическую связь с танцором.

Сначала я действительно что-то к нему почувствовала ... Но Пеппе гей. Думаю, многие об этом даже не догадывались,
– заверила Селин Дион.

Что известно о предыдущих отношения Селин Дион?
Для знаменитой канадской поп-дивы это первые отношения после большой потери.
Ее муж Рене Анжелил, с которым она пробыла в официальном браке с 1996 по 2016 год, умер, не дожив всего два дня до своего дня рождения. Ему должно было исполниться 74 года.

Селин было трудно пережить потерю, ведь они были знакомы почти всю сознательную жизнь. Их первая встреча состоялась, когда ей было 12, а ему – 38 лет. Он работал музыкальным продюсером, поэтому брат певицы отослал мужчине звукозапись песни, которую Селин, ее брат Жак и их мама написали вместе. У них завязался роман в 1987 году, а в 1991 году они обручились. Свадьбу пара сыграла в декабре 1994 года.

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Теги: LifeStyle Звездные романы Музыка Новости LifeStyle
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