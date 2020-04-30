Он колючий: Наталья Могилевская рассказала, что мешает Дантесу достичь успеха

Украинская телеведущая в течение пяти лет продюсировала музыкальный дуэт "ДиО.фильмы", экс-учасником которого был Владимир Дантес. Наталья Могилевская призналась, что не стала продолжать контракт с группой именно из-за недоверия певца. По ее мнению, именно эта черта мешает его творческому успеху.

Наталья Могилевская на протяжении музыкальной карьеры успела попробовать себя в роли продюсера. Певица стала гостьей ютуб-шоу 2POPODCAST Потапа и бывшего участника группы "Время и стекло" Позитива и рассказала об одном из экс-подопечных Владимире Дантесе.

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Под руководством Могилевской сердца миллионов меломанов покорили группы Real O и "ДиО.фильмы". Последний из них безумно ворвался в украинский шоу-бизнес, однако так же стремительно исчез из ведущих чартов. Контракт певцов Владимира Дантеса и Вадима Олейника завершился в 2015 году, ведь сама артистка отказалась его продлевать. Сейчас она призналась, что причиной этого стали постоянные конфликты с Дантесом, которые за 5 лет вымотали ее окончательно.

Наталья Могилевская отметила, что исполнителю трудно реализовать свои творческие амбиции из-за того, что он повсюду видит козни. Ей было необходимо постоянно договориться с ним, чтобы он расслабился и не воевал, что это в конце концов "вынесло мозг" продюсеру.

У Дантеса есть одна проблема – это недоверие к людям. Если бы он был немного более расслабленным и с большим доверием относился к Богу, пространству и людям, которые его окружают, он был бы не таким колючим, и было бы немного больше успеха. Он защищается там, где ненужно защищаться,

– объяснила Могилевская.

Звезда вспомнила, что в роли продюсера ей приходилось решать немало конфликтов не только из-за сложного характера Дантеса. Молодые участники групп Real O и "ДиО.фильмы" пытались внедрять свои правила и были слишком озабочены тем, не используют их в собственных целях ради наживы. Могилевская не скрывает, что больше никогда не будет продюсировать артистов, ведь это отняло у нее массу времени, нервов и финансов.

"Они бесконечно конфликтовали, все время искали, где их обманывают на деньги, где хотят использовать в своих целях, что дают им и не дают, какие продюсеры в стране работают лучше. В итоге, все эти артисты получили нормальный стартап. Я потратила кучу денег, молодости, времени и внимания, которое могла потратить на себя", –пояснила Наталья Могилевская.

2POPODCAST – Наталья Могилевская рассказала о продюсерском опыте: смотрите видео онлайн

Сейчас Владимир Дантес вернулся в музыку после того, как попробовал себя в роли ведущего. В сентябре прошлого года он выпустил песню "Теперь тебя 30", а за несколько месяцев презентовал вторую сольную композицию "Более или менее". Певец отметил, что не собирается останавливаться на двух треках и активно развивается в украинском шоу-бизнесе.