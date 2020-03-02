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Он не был в Италии: как СМИ распространили фейк о карантине Тома Круза

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В разгар эпидемии коронавируса в Венеции продолжались съемки фильма "Миссия невыполнима 7", которые пришлось приостановить, а съемочную группу отправили на карантин. В прессе ходили слухи о том, что среди госпитализированных – Том Круз. Однако представители голливудского актера опровергли заявления журналистов.

На протяжении последних недель Италия страдает от вспышки смертельного коронавируса, который унес жизни 34 человек и поставил под угрозу индустрию страны. Стремительное распространение вируса сказалось и на сфере моды и кинематографа. Эпидемия спровоцировала прекращение съемок седьмой части фильма "Миссия невыполнима", в котором среди главных героев Том Круз.

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Инцидент стал поводом для распространения в прессе ложной информации о вынужденной госпитализации Тома Круза и других членов команды, которую тиражировали СМИ по всему миру. Согласно источникам Daily Mail, 26 февраля появились сообщения о карантине актеров, среди которых и сам Том Круз, в одном из местных отелей Палаццо Гритти на Гранд-канале.

Однако, согласно материалам Metro, Том Круз не находился в Италии вместе с остальной частью съемочной группы, которая работала над заключительными сценами ленты. Представители актера опровергли слухи в прессе о карантине звезды.

Он не был в Италии,
– лаконично прокомментировали его ассистенты.

Сейчас часть команды находится на карантине. Ни один из них не заражен коронавирусом, и за несколько дней все вернутся домой: "Во время этого перерыва мы хотим учитывать беспокойство экипажа и позволяем им вернуться домой до начала производства".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tom Cruise (@tomcruise)

Стоит отметить, что масштабные вспышки коронавируса Covid-19 по всему миру провоцируют множество фейковых новостей о смертельном заболевании у звезд. Так, в центре слухов о заражении и госпитализации оказался знаменитый актер Джеки Чан. На официальной странице в инстаграме 65-летняя легенда заявил, что не находится на карантине, как об этом писали журналисты, да и сам абсолютно здоров. Похожий диагноз СМИ приписали Папе Римскому Франциску. Во время встречи с прихожанами патриарх чихал и кашлял, что пресса идентифицировала как симптомы коронавируса.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 Том Круз LifeStyle
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