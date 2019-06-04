Он не сторонник Ханы, – Дэвид Бекхэм запретил сыну приводить его девушку на семейные праздники

Семья Бекхэмов не на шутку обеспокоена новыми отношениями 20-летнего Бруклина с моделью Ханой Кросс. Из-за скандальных новостей в СМИ и постоянных ссор экс-футболист Дэвид Бекхэм настойчиво советует сыну прекратить роман с девушкой. Кроме этого, красавица стала нежелательным гостем на их семейных праздниках.

Об этом сообщает британский таблоид The ​​Sun со ссылкой на инсайдеров. Причиной для беспокойства звездных родителей стал инцидент во время Каннского кинофестиваля. В ресторане французского отеля Бруклин и Хана публично выясняли отношения, в пылу модель набросилась на фотографа с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.

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Дэвид тесно связан с Бруклином, и они с Викторией очень переживают из-за его ссоры с Ханой. Дэвид хочет, чтобы Бруклин серьезно задумался над тем, есть ли у него будущее с любимой,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, экс-футболист попросил своего сына не приходить на семейные праздники с Ханой Кросс. Именно поэтому во время отдыха в Майами на фото появились все члены семьи Бекхэмов, а Бруклин счастливо позировал без модели.

"Дэвид попросил Бруклина провести время с семьей. Он хотел понять, что происходит в его голове и помочь. Он знает, что любовь в юном возрасте может быть очень жестокой, и не хочет, чтобы эти публичные выяснения отношений происходили на регулярной основе. Дэвид старается вести себя спокойно и хочет дать Бруклину несколько советов. Но всем сейчас совершенно ясно, что Дэвид не сторонник Ханы", – добавил инсайдер.

Что известно о личной жизни Бруклина Бекхэма?

По данным западных СМИ, Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на актрисе Хлое Морец, как весной 2018 года в журналистов появились фотографии, на которых парень целовался с канадской моделью Лекси Вуд. Но с красавицей он недолго встречался: уже в декабре старший сын четы Бекхэмов познакомил семью с моделью Ханой Кросс, которая старше его на 2 года. Девушку неоднократно сравнивали со звездной мамой парня, а сама Виктория даже подарила манекенщице наряд собственного бренда. С тех пор пара демонстрировала идиллию, публикуя романтические фото в сети.



Во время Каннского кинофестиваля Бруклин Бекхэм и Хана Кросс совершили несколько совместных выходов на красную дорожку. Модель засветила округлый живот, спровоцировав слухи о беременности. А в гостинице во время ссоры подралась со своим любимым на глазах у ошарашенной публики.