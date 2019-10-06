Он поддерживает оккупацию Крыма, – Ахтем Сеитаблаев критикует показ сериала "Сваты"

Украинский актер и режиссер, Ахтем Сеитаблаев рассказал о своем отношении к сериалу "Сваты", который транслируют на телеканале "1+1". Напомним, в марте 2019 года окружной админсуд Киева отменил запрет на показ сериала на украинском телевидении.

Ахтем Сеитаблаев в интервью "Радио Свобода" заявил, что он не воспринимает некоторые заявления действующего президента Украины. По его мнению, Владимир Зеленский помог отмене запрета на показ "Сватов" в Украине.

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По словам режиссера, показ сериала украинского производства с пророссийскими актерами не должен быть разрешен. Сеитаблаев говорит именно о Федоре Добронравове, который выступал с антиукраинскими заявлениями.

Федор Добронравов, открыто, через СМИ, поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины... Это же не секрет, что после Крыма начался Донбасс. То есть этот человек поддерживает убийства украинских граждан, моих друзей, части моего народа! И я не воспринимаю этого,

– отметил Ахтем Сеитаблаев.

Сеитаблаев на "Радио Свобода": смотрите видео

Что известно о запрете показа сериала "Сваты" в Украине?

22 ноября 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Федору Добронравову. Запрет должен был действовать 3 года.

"Россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ на Facebook-странице от 22 ноября 2017 года.

23 ноября Владимир Зеленский, один из создателей сериала "Сваты", выразил возмущение возможным запретом сериала и отметил, что такая инициатива точно не поможет экономике Украины. Впоследствии он записал эмоциональное видеообращение. В соцсетях набрал популярности флешмоб в поддержку сериала "Сваты", а Госкино колебалось относительно решения о запрете. Однако 29 ноября Министерство культуры внесло российского актера Добронравова в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В тот же день в Украине официально запретили показ сериала "Сваты". 10 января 2019 года "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов".

ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" обращались в суд относительно запрета от СБУ на въезд в Украину актера Федора Добронравова (гражданина России) и трансляции на территории Украины некоторых фильмов с его участием

Суд рассмотрел иск и решил: СБУ противоправно подготовила информацию об основаниях для запрета на въезд Добронравова, поэтому соответствующее постановление Службы безопасности отменили.



Сериал "Сваты" транслируют на украинском телевидении