Он подходит к концу, – композитор сериала "Симпсоны" намекнул о его возможном завершении

Самый популярный анимационный сериал последних 30 лет, скорее всего, подходит к концу. Один из создателей "Симпсонов" намекнул на завершение рейтинговой ленты.

Американский музыкант и композитор Дэнни Эльфман, который работал над музыкальной частью "Симпсонов", завуалировано прокомментировал продолжение, или вернее, завершение сериала. Об этом сообщается на сайте JOE.

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Он заявил о том, что съемки новых эпизодов могут не состояться и финал для любимой семейки может случится уже в течение следующего года.

Ну, из того, что я слышал, он подходит к концу. Я не знаю точно, но я слышал, что это будет в течение года,

– сказал Дэнни Эльфман.

Однако создатель всем известной мелодии из "Симпсонов" признался, что поражен популярностью сериала на протяжении трех десятилетий.

"На самом деле, я ожидал, что это будет продолжаться три эпизода и все отменят. Я думал так, потому что это было настолько странно в то время, и я просто не ожидал, что у него (сериала, – LifeStyle 24) есть шанс. Поверьте, это один из действительно самых больших сюрпризов в моей жизни ", – отметил музыкант.

Напомним, что первая серия "Симпсонов" вышла ровно 30 лет назад, а если быть точными, то 17 декабря 1989 года. По состоянию на ноябрь 2019 года сериал насчитывает 31 сезон.



Кадр из сериала "Симпсоны"/ IMDb