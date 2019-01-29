"Он просто мой лучший друг": Селин Дион ошеломила заявлением о своем молодом партнере

Последнюю неделю СМИ не прекращают обсуждать нового спутника Селин Дион, Пеппи Муньоса, на Неделе моды в Париже. Певица с мужчиной, младше нее на 16 лет, появлялись на нескольких показах, не скрывая своего восхищения друг другом. Несмотря на совместные публичные выходы, партнер Селин оказался просто товарищем.

Об этом звезда легендарного саундтрека к фильму "Титаник" поделился в интервью The Sun.

От начала Недели моды во Франции звезда отрицала романтические связи с Пеппи Муньосом, однако постоянные прогулки вместе и беседы на светских вечеринках свидетельствовали об обратном. Мужчина нежно брал певицу за талию, с виду откровенно флиртовал и сопровождал ее на всех мероприятиях.

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Селин Дион и Пеппи Муньос в Париже / Getty Images

Впрочем, 50-летняя Селин Дион все отрицала. Она опровергла связь с танцором и назвала его своим "лучшим другом".

Мы сразу же подружились с Пеппи. Конечно, мы обнимаемся и держимся за руки. Он помогает мне, придерживает дверь, помогает выйти из машины. Но не надо заниматься подменой понятий, он просто мой лучший друг,

– так описала свои отношения категоричная Селин.

Она добавила, что ее единственной любовью был и есть муж Рене Ажелил, который умер три года назад от рака. С ним Селин состояла в браке 12 лет. Женщина убеждена, что никогда не сможет полюбить кого-то больше, чем Рене.

Селин Дион и Рене Ажелил в 2012 году / Getty Images