Он сделал много плохих вещей, – откровенное заявление певицы Алены Винницкой об отце

Известная украинская телеведущая и экс-участница группы "ВИА Гра" призналась, что ее папа был неоднозначной личностью. Ему не суждено было увидеть головокружительный успех дочери, однако с самого детства он был ее самым большим поклонником. Смерть отца стала самой большой потерей в жизни певицы.

Алена Винницкая стала гостьей программы "Кофе с перцем", в которой рассказала о личной жизни и творческом успехе. Однако главным признанием артистки стал рассказ об отце, который поддерживал ее литературные начинания еще в детстве.

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Знаменитость увлекалась творчеством в довольно раннем возрасте. Ее даже называли маленькой поэтессой. Отец Алены изрядно радовался интересам дочери. Он даже посылал ее стихи во всевозможные газеты. Наверное, благодаря именно его стараниям певица в будущем стала автором настоящих хитов.

Однако об отце Алене Винницкой говорить непросто. Она не скрывает, что он принес в ее жизнь немало хорошего, однако их семейные отношения не были похожи на сказку.

Он был очень неоднозначным человеком. Я не готова рассказать о нем все из уважения к своей матери. Поэтому я только могу сказать, что он сделал и очень много плохих вещей, но и очень много хорошего для меня,

– сообщила исполнительница.

Сейчас Алена Винницкая очень сожалеет, что отец так и не стал свидетелем ее безумного успеха. Он ушел из жизни, когда девушке был всего 21 год, а на тот момент она еще не начала свою карьеру на телевидении.

Напомним, что недавно украинский шоу-бизнес всколыхнуло признание Алены Винницкой, которой пришлось пережить сильную депрессию. Звезда рассказала, что самостоятельно не могла справиться с психическими расстройствами и прошла курс лечения в психиатрической больнице. К счастью, в течение года она преодолела эмоциональное выгорание и вернулась на широкие экраны.

Когда у меня сократился гастрольный график, было сложно найти себя в быту. Поняла, что не знаю, что нужно делать дома. Это был замечательный жизненный опыт. Он вправляет мозги. Я поняла и приняла все, что случилось со мной в жизни. Изменилась, приобрела новые навыки, пришла жизненная мудрость,

– сообщила знаменитость.