Он со всего любит делать пиар, – Анна Ризатдинова рассказала о Владимире Остапчуке

Развлекательные проекты сделали немало звезд друзьями, или же врагами. Так, в "Танцах со звездами 2019" была заметна конкуренция, которая не способствовала общению артистов. И уже после завершения шоу все изменилось. Анна Ризатдинова рассказала, продолжила ли дружбу с Владимиром Остапчуком.

Знаменитости приняли участие в съемках нового выпуска программы "Суперинтуиция". А уже за кулисами телепроекта Анна Ризатдинова призналась, что ей сложно было найти общий язык с коллегой по паркету Владимиром Остапчуком. Видимо, на это повлияли и различные сферы деятельности: она – успешная спортсменка, а он – шоумен. Однако за несколько прямых эфиров "Танцев" ситуация несколько изменилась.

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"Вова – очень открытый человек. Он со всего любит делать пиар, и в этом плане нам с ним не по пути. Сначала я думала, что это его имидж, а потом поняла, что он сам по себе такой человек. Не может стоять молча всегда должно быть душой компании, вставить свои пять копеек, со всеми пообщаться, все обсудить. Это его натура", – поделилась Анна Ризатдинова.

Кроме этого, звезда призналась, что на самом деле Владимир Остапчук серьезно отнесся к проекту и упорно тренировался.

Мне очень нравилось, что Вова отдается своему делу на все сто процентов. Я видела, как он тяжело работает – с наушниками постоянно танцует. Мы поддерживали друг друга,

– добавила она.



Анна Ризатдинова снялась в шоу "Суперинтуиция" / Пресс-служба

Владимир Остапчук стал единственным мужчиной-участником, который дошел до полуфинала "Танцы со звездами 2019". Однако в шаге от последнего выпуска он покинул паркет из-за нехватки голосов. Победу же тогда получили Ксения Мишина и Евгений Кот.

"Когда из всех ребят Вова остался один на "Танцах со звездами", я реально начала его бояться, ведь понимала, что за него "топят" люди, за него реально голосуют. А в шоу все решало голосование", – отметила спортсменка.



Анна Ризатдинова / Пресс-служба