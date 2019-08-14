Он страшно меня бесил, – Соколова рассказала о знакомстве с Харчишиным

Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" призналась, что поборола рак и запустила медиапроект "Я, Нина". Одной из частей проекта будет фильм, в котором в главных ролях вместе с Яниной будет сниматься и Валерий Харчишин – сейчас близкий ее друг, который помог пережить болезнь.

Однако, оказывается, что во время первого знакомства рок-звезда очень разозлил Янину, и впечатление о нем было не самым лучшим. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

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По ее словам, с Валерием они познакомились 5 лет назад.

"Я страшно его недолюбливала, он меня бесил. Ведь в свое время делала свое первое интервью на телевидении в Киеве, я тогда вела "Завтрак с 1+1". Харчишин стал дебютным гостем моей звездной рубрики", – рассказала журналистка.

Мы встретились на Подоле, он вел себя очень вызывающе, плохо отвечал на вопросы. Сидит человек, который тупит, а ты же хочешь сделать максимально интересное интервью, однако получаешь ответы "да", "нет", "не знаю". Я была очень разъяренной: "Ах ты, жук. Высокомерная рок-звезда... Я же твою музыку слушала, убирая с пылесосом, а ты вот так…"

– поделилась воспоминаниями Янина.

Затем, по ее словам, им двоим предложили сыграть вместе антрепризу о любви.



Янина Соколова и Валерий Харчишин в спектакле

"Мы встретились на репетиции. Я должна была сыграть роль его любовницы, с которой он встречается на приеме у сексолога. Вот так мы на приеме у сексолога пересеклись и с того времени дружим (Улыбается). Это – мой лучший друг, а я – его лучшая подруга", – пояснила Соколова.

Читайте первую, вторую и третью части интервью с Яниной Соколовой