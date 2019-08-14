Он страшно меня бесил, – Соколова рассказала о знакомстве с Харчишиным

228 Читати новину українською
Янина Соколова и Валерий Харчишин
Янина Соколова и Валерий Харчишин / tsn.ua

Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" призналась, что поборола рак и запустила медиапроект "Я, Нина". Одной из частей проекта будет фильм, в котором в главных ролях вместе с Яниной будет сниматься и Валерий Харчишин – сейчас близкий ее друг, который помог пережить болезнь.

Однако, оказывается, что во время первого знакомства рок-звезда очень разозлил Янину, и впечатление о нем было не самым лучшим. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

Читайте также: Янина Соколова прокомментировала скандальное обращение грузинского ведущего, который обматерил Путина

По ее словам, с Валерием они познакомились 5 лет назад.

"Я страшно его недолюбливала, он меня бесил. Ведь в свое время делала свое первое интервью на телевидении в Киеве, я тогда вела "Завтрак с 1+1". Харчишин стал дебютным гостем моей звездной рубрики", – рассказала журналистка.

Мы встретились на Подоле, он вел себя очень вызывающе, плохо отвечал на вопросы. Сидит человек, который тупит, а ты же хочешь сделать максимально интересное интервью, однако получаешь ответы "да", "нет", "не знаю". Я была очень разъяренной: "Ах ты, жук. Высокомерная рок-звезда... Я же твою музыку слушала, убирая с пылесосом, а ты вот так…"
– поделилась воспоминаниями Янина.

Затем, по ее словам, им двоим предложили сыграть вместе антрепризу о любви.

соколова та харчишин
Янина Соколова и Валерий Харчишин в спектакле

"Мы встретились на репетиции. Я должна была сыграть роль его любовницы, с которой он встречается на приеме у сексолога. Вот так мы на приеме у сексолога пересеклись и с того времени дружим (Улыбается). Это – мой лучший друг, а я – его лучшая подруга", – пояснила Соколова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синопсис фільму «Я, Ніна» ⠀ Успішна журналістка Ніна (Яніна Соколова - @yanina_sokolova) здається цілком щасливою. У неї є чоловік (Валерій Харчишин - @valeriy.kharchyshyn_dr), двоє дітей, улюблена робота, друзі та молодість. У шаленому темпі свого життя Ніна раптом дізнається про те, що в неї - рак. ⠀ Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра (Валерія Ходос - v.khodos), молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання. Ніна намагається утримати статус-кво на роботі та вдома, але хвороба змушує змінюватись. ⠀ Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибший контакт із собою. Жінка починає дихати на повні груди та діє так, як не діяла б ніколи раніше. Вона знімає перуку в прямому ефірі, відкрито говорить про пережите та досліджує нові грані своєї чуттєвості. Витримавши натиск надмірно допитливих колег та зіткнувшись із глибокою самотністю, Ніна знаходить в собі сили щоб почати все з нової сторінки. ⠀ #ВартоЖити #ЯнінаФільм ⠀ Дізнатися більше про фільм: http://yanina.life/film ⠀ Підтримати проект можна на нашому сайті (активний лінк в шапці профілю) Facebook: @yaninafilm

Допис, поширений Я, Ніна (@yaninafilm)

 

Читайте первую, вторую и третью части интервью с Яниной Соколовой

blog_ava
Медовый Спас: праздничные картинки-поздравления с Маковеем
сегодня
2306
Теги: Новости Украины Журналисты LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
13 августа 14:38 "Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
Юлія Ліпенцева 206
Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
13 августа 13:51 Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
95
Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
12 августа 17:03 Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
Марта Вересюк 5247
Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
12 августа 14:00 Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
Юлія Турелик 1504
"Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
12 августа 13:18 "Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
Юлія Ліпенцева 551
Новости
Больше новостей
Залиште відгук