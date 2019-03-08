Он угас слишком рано, – звезда "Беверли-Хиллз, 90210" прокомментировал смерть Люка Перри

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Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" прокомментировал смерть Люка Перри
Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" прокомментировал смерть Люка Перри / www.thewrap.com

С 4 марта Голливуд пытается оправиться от новости о смерти звезды "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри. Поклонники и коллеги актера опубликовали слова соболезнования всем родственникам, а его коллега по сериалу Джейсон Пристли рассказал, каким был актер за кадром.

После смерти Люка Перри звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Джейсон Пристли признался, что не смог до конца осознать, что произошло. Поэтому только после трех дней молчания он решил все же написать, каким ему запомнится Люк Перри.

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"Мне понадобилось несколько дней, чтобы понять, как написать это ... Мой дорогой друг, Люк Перри, в течение 29 лет ты был одним из тех настоящих уникальных людей, которые действительно заботились обо всех. Люк был не только звездой, он был невероятно ярким светом, которое погас слишком рано. И именно поэтому мне, как и многим другим, так больно сейчас. Если вам посчастливилось быть знакомым с Люком, или вы когда-либо сталкивались с ним на пути, я знаю, вам также грустно", – трогательно написал Джейсон Пристли .

Как известно, актера Люка Перри госпитализировали с инсультом 27 февраля. За жизнь актера боролись медики из калифорнийской клиники, где раньше Люк снимался в сериале "Ривердейл" (2017-2019). Кроме этого, инсульт у звезды произошел именно в тот день, когда киностудия Fox объявила о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Инсайдеры западных СМИ рассказали, что Люк Перри умер 4 марта в кругу ближайших родственников – детей, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и матери. Именно они дали согласие на отключение Люка Перри от аппаратов искусственного поддержания жизни.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Потери
Источник: LifeStyle 24
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