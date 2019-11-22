Он заслуживает лучшей, – родственница Лиама Хемсворта прокомментировала развод с Майли Сайрус

В Голливуде не прекращают обсуждать неожиданный развод актера Лиама Хемсворта и певицы Майли Сайрус. До сих пор родственники пары воздерживались от комментариев. Однако молчание нарушила Эльза Патаки – жена Хемсворта.

Как сообщает The Daily Mail, о скандальном разводе она заговорила на пресс-конференции в Мадриде. Перед журналистами Эльза Патаки не сдерживала своего разочарования от события, однако заявила, что Хемсворт заслуживает лучшей жены, чем переменчивая Майли Сайрус. В то же время она не скрывала, что актер до сих пор переживает из-за краха этих отношений.

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"Брат моего мужа... После десяти лет отношений, за которыми вы все наблюдали, Лиам немного расстроен, но хорошо справляется. Он сильный парень и заслуживает лучшей девушки", – отметила Эльза.

Известно, что сразу после объявления о разводе Хемсворт неожиданно покинул Лос-Анджелес и отправился к своему брату. Поэтому Эльза Патаки как никто другой хорошо знает, насколько сложным был для него тот период.

В семье мы всегда находим поддержку. Лиам приехал к Крису, чтобы восстановить свои силы,

– добавила она.



Крис и Лиам Хемсворты в Австралии / Instagram / @chrishemsworth

Что известно о разводе Лиама Хемсворта и Майли Сайрус?Впервые о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта заговорили в СМИ в начале августа 2019 года. Инсайдеры убеждали, что звездная пара, которая демонстрировала идиллию на публике, не смогла ужиться в одном доме. Именно это, по их данным, было причиной для расторжения брака, который продлился всего 8 месяцев. После такого резонансного заявления в сети появились первые снимки Майли Сайрус с блогером Кейтлин Картер, они обнимались и целовались.



Новая избранница певицы настолько ошеломила мир, во всех мировых СМИ написали об этом романе. На фоне резонансной информации Лиам Хемсворт решил поехать на несколько дней в Австралию. Перед отъездом актер официально подал документы на развод с Майли Сайрус. В то же время Хемсворт обратился к журналистам и поклонникам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь и с пониманием отнестись к приватности в сложное время.



Сейчас Майли Сайрус встречается с певцом Коди Симпсоном. А вот Лиам Хемсворт сходил на свидание с зажигательной актрисой Мэдисон Браун.