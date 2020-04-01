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Он знает все о своей сексуальности, – Квентин Тарантино рассказал о работе с Брэдом Питтом

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Квентин Тарантино рассказал о работе с Брэдом Питтом / IMDb

Еще в августе 2019 года на большой экран вышел фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Кинолента привлекла внимание киноманов и до сих пор вызывает оживленное обсуждение в СМИ. Так, на днях Квентин Тарантино откровенно рассказал о сотрудничестве с Брэдом Питтом.

Режиссер стал звездным гостем подкаста Эми Шумер, сообщает The Daily Mail. Именно там Квентин Тарантино прокомментировал знаменитую сцену из фильма "Однажды в Голливуде", где Брэд Питт снимает с себя одежду и демонстрирует безупречную фигуру. Режиссер поделился, что сам красавец был немного смущен предложением обнажить торс, но прекрасно понимал, что кадр нужен для фильма.

К теме: "Однажды в Голливуде": сюжет и трейлер фильма Квентина Тарантино

"Это было забавно, потому что на самом деле Брэд стесняется делать подобные вещи на публике, но в то же время он прекрасно понимает, в какое время мы живем. Сначала я предложил ему раздеваться постепенно: сначала снять гавайскую рубашку, затем футболку... В ответ Брэд только посмеялся над этой идеей: "Ты действительно хочешь, чтобы я постепенно расстегивал пуговицы на рубашке? Я просто сорву с себя одежду одним махом!" – вспомнил Квентин Тарантино.

Режиссер больше не давал советы Брэду Питту, а только дал возможность ему проявить свою сексуальность. Квентин Тарантино добавил, что, несмотря на застенчивость и скромность актера, он прекрасно знает, как заставить зрительниц прикипеть к экрану.

Даже когда вы видите его в квартире, напоминающей сарай, то, как он предстает в кадре, – это поведение настоящего мачо. Он знает все о своей сексуальности,
– добавил Квентин Тарантино.

Смотрите отрывок фильма "Однажды в Голливуде": видео

Как известно, за работу в фильме Квентина Тарантино Брэд Питт получил награду "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана". Эту победу он решил посвятить детям, которые были в восторге от киноленты "Однажды в Голливуде". Речь Брэда Питта вызвала восторг в зале и в сети, а мужчина в очередной раз показал, что семья для него всегда остается в приоритете.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Брэд Питт
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