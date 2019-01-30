"Она бы поставила ему монумент", – Сара Джессика Паркер о смерти Мистера Бига в сериале

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / www.gettyimages.com

Знаменитая американская актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая главную героиню Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", призналась, как она представляет современную жизнь энергичной журналистки и "мужа ее мечты" Мистер Биг.

Об этом Сара Джессика Паркер рассказала в коротком интервью изданию E! News.

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Актриса, сыгравшая главную героиню, предполагает, что Кэрри и Биг до сих пор живут в Нью-Йорке.

"Она (Кэрри Брэдшоу, – 24 канал) до сих пор пишет. Ей все еще есть что рассказать, ведь за последние годы произошло много политических и социальных изменений. Я думаю, Кэрри глубоко вовлечена во все мировые события. Она много читает, все еще дружит с Самантой, Мирандой, Шарлоттой и наслаждается спокойной жизнью с Мистером Бигом", – подчеркнула Сара.

Ранее журналист Джейм Эндрю Миллер, который увидел черновой вариант сценария будущего фильма "Секс в большом городе – 3", рассказал, что в начале ленты Кэрри Брэдшоу станет вдовой: ее муж Мистер Биг (актер Крис Нот) умрет от сердечного приступа и у героини начнется новая жизнь.

"Третья часть должна быть историей не о четырех женщинах, а о том, как Кэрри становится вдовой и переживает смерть Бига", – подчеркнул журналист.

Сара Джессика Паркер прокомментировала, как потеря мужа может повлиять на Кэрри Брэдшоу.

Я думаю, что она была бы опустошена, если бы ее муж умер. Она почувствовала бы большую потерю, но была бы благодарна за время и воспоминания, которые у них были. Она бы точно тужила за ним и бережно хранила в памяти все моменты, пережитые вместе. Возможно, она бы поставила ему монумент, что очень в духе Кэрри,
– объяснила актриса.

Керрі Бредшоу і Містер Біг /
Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг / "Секс в большом городе"

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: Lifestyle
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