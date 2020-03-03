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Она была такой грустной, – коллега Мэрилин Монро рассказала, какой актриса была за кадром

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Хотя Мэрилин Монро умерла еще в 1962 году, она до сих пор остается эталоном женственности и секс-символом. Однако какой актриса была за кадром – об этом откровенно рассказала ее коллега Мами Ван Дорен.

В интервью журналистам Fox News 89-летняя актриса откровенно рассказала, что дружила с Мэрилин Монро. Обеих блондинок считали секс-символами американского кино, однако Мами Ван Дорен не была столь популярна, как ее коллега. Поэтому Мэрилин даже отправила красавицу на курсы актерского мастерства к своей преподавательнице.

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Мэрилин, мне очень нравилась. Я получила от нее ценные советы и даже ходила к ее преподавательнице по драме Наташе Латес. Но она мне просто не подходила. Поэтому я перешла к другому преподавателю,
– рассказала Мами Ван Дорен.

Актриса вспоминает, что часто виделась с Мэрилин Монро как на съемочной площадке, так и вне ее. Мами Ван Дорен призналась, что на самом деле зрители не знали, какой звезда была за кадром. В основном, Мэрилин была печальной, а когда появлялась публика или журналисты, сразу же надевала роль веселой красавицы.

"Удивительно, но некоторые мои воспоминания о Мэрилин грустные. Когда она была наедине, ей было грустно. Поэтому она была печальной большую часть времени. Но когда выходила к публике, выпивала несколько бокалов напитков, становилась той Мэрилин Монро, которую уже все знали. Она была такой, какой хотела казаться в глазах социума. Думаю, Мэрилин слишком много ожидала от себя. С годами она не была такой популярной, как раньше. И я уверена, что именно это очень ее огорчало, ведь у Монро было столько внимания в те первые годы своей карьеры в Голливуде", – добавила актриса.

Мерилін Монро була сумною за кадром
Мэрилин Монро была грустной за кадром / DW

После успешной телекарьеры Мами Ван Дорен решила прекратить работу в Голливуде. На такое решение ее натолкнула ранняя и неожиданная смерть Мэрилин Монро. По официальной версии следствия, культовая актриса ушла из жизни в возрасте 36 лет в результате передозировки барбитуратами. А из-за длительных депрессий и предыдущих злоупотреблений снотворным, смерть констатировали как самоубийство.

Я просто люблю жизнь. Поэтому и решила уйти из Голливуда и бросить все плохое, что тогда происходило. Это произошло в шестидесятых годах. было много депрессий и лекарств. Мэрилин умерла... Очень много моих современников также не было в живых. И тогда я решила: пришло время прощаться с киноиндустрией, пока не поздно,
– объяснила Мами Ван Дорен.

Актриса активно занималась своей личной жизнью. Мами Ван Дорен была 5 раз замужем. Ее избранниками были производитель спортивной одежды Джек Ньюман, композитор и актер Рэй Энтони, бейсбольный игрок Ли Майерс, бизнесмен Росс МакКлинток. В 1979 году зажигательная блондинка вышла замуж за актера Томаса Диксона, с которым до сих пор счастлива в браке. У актрисы есть единственный сын Перри Энтони, которому сейчас 63 года. 

Акторка Мамі Ван Дорнан
Мами Ван Дорен / Fox News

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Теги: Мерилин Монро Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Кино
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