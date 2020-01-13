Она хочет править миром, – подруга Меган Маркл назвала причины резонансного заявления герцогов

В СМИ не прекращают обсуждать резонансное заявление принца Гарри и Меган Маркл относительно сложения полномочий. На днях ситуацию прокомментировала бывшая подруга герцогини Сассекской Джина Нелторп-Коун.

Как американка призналась журналистам The Daily Mail, с герцогиней Сассекской она познакомилась в 2014 году. Тогда Меган Маркл взяла Джину на работу агентом, однако ежедневное общение сделало их подругами. Поэтому с первых дней знакомства Нелторп-Коун была убеждена: звезда добьется успеха благодаря своим амбициям и непоколебимому стремлению реализоваться.

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Я стала агентом, помогая ей получать контракты с популярными брендами. Она была особенной – креативная и любознательная, с хорошим деловым умом и американским предпринимательским отношением к жизни. Меган быстро стала для меня не просто клиентом. Мы начали дружить после первых же встреч,

– рассказала Джина Нелторп-Коун.



Меган Маркл с Джиной Нелпторп-Коун / The Daiy Mail

Зная настойчивость Меган Маркл, она не была удивлена ​​от резонансного заявления о сложении королевских обязанностей. Однако сама Джина считала, что это произойдет значительно позже. По ее словам, актриса хочет вернуться в Голливуд и с новыми силами начать строить свою карьеру.

"Когда я услышала, что она и Гарри планируют такой радикальный шаг, как сложить обязанности старших членов королевской семьи, я не была очень удивлена. Из своего опыта я знаю, что Меган, в первую очередь, бизнесвумен. И с чисто коммерческой точки зрения это прекрасное время для нее, чтобы начать с того места, где она остановилась, и строить свою карьеру как актриса и общественный деятель. И если это требует отказа Гарри от королевской семьи – так и будет", – заявила она.

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Интересно, что Джина Нелпторп-Коун была близкой подругой Меган Маркл до ее свадьбы с принцем Гарри. Тогда она обратилась к герцогине и предположила, что отношения повлияют на нее и ее амбиции. Однако избранница наследника британской монархии и слушать ничего не хотела и заявила, что будет менять мир. Кроме этого, Джина добавила, что Меган солгала любимому на первой встрече, признавшись, что не знает его. Бывшая подруга звезды убеждена: герцогиня четко знала, чего хочет от этого союза.

"Мы собираемся изменить мир", – утвердительно тогда сказала она. Я поняла, что Меган хочет править миром,

– добавила Джина.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Джина Нелторп-Коун также не скрывает, что именно Меган Маркл может быть причиной резонансного решения принца Гарри. Бывшая подруга герцогини из собственного опыта знает, насколько американка умеет достигать своей целей.

Я не думаю, что она действительно бы приняла королевский мир, историю, традиции и протокол без личной выгоды... Я уверена, что именно ее влияние на Гарри ведет его от семьи. Не хочу сказать, что у него нет собственного мнения, но он сам однажды сказал: "То, что Меган хочет, Меган получит",

– добавила Джина.

Как известно, 8 января герцоги Сассекские ошеломили весь мир заявлением: принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что стремятся отделиться от королевской семьи и сложить свои полномочия. Они объяснили, что не намерены больше жить на средства налогоплательщиков, а будут зарабатывать на себя сами. Это с легкостью объяснила Джина Нелторп-Коун, которая уверена, что теперь герцоги Сассекские будут иметь в разы больший доход и не будут скованы королевскими правилами.