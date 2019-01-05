Она меня очаровала, – Dan Balan признался, какие чувства у него вызвала Тина Кароль

В воскресенье, 20 января, состоялась грандиозная премьера шоу "Голос країни 9". Первый эфир просто покорил зрителей. В частности, все обратили внимание на искру, которая пробежала между звездными тренерами – Dan Balan и Тиной Кароль.

Молдавский певец, который является номинантом на премию "Грэмми", признался, что не только новый опыт в талант-шоу или соревнования его привлекают. Не меньшее впечатление на Dan Balan произвела поп-дива Тина Кароль, которая является его коллегой по судейскому креслу.

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Во время первого "слепого прослушивания" артист не сдерживал своей симпатии. По его словам, Тина Кароль покорила его своей искренностью.

Когда я подошел к Тине, моя душа содрогнулась. Первый взгляд, и в голову приходит песня "Ох, какая женщина!" Я удивляюсь каждый раз, сколько гармонии в тебе, как будто ты создана, чтобы дарить людям какое-то тепло, искренность, мотивацию. Я очень рад, что ты есть в этом проекте и рядом со мной,

– признался Dan Balan.

В комментарии журналистам "1+1" молдавский артист добавил, что Тина Кароль – особенная женщина, которую ему посчастливилось встретить. На проекте Dan Balan услышал несколько ее песен, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Поэтому во время шоу "Голос країни 9" певец планирует узнавать лучше Тину Кароль и еще больше познакомиться с ее творчеством.

"Прекрасная Тина Кароль... Мы познакомились на съемочной площадке "Голоса". Раньше я слышал несколько песен Тины, но на проекте ее творчество заинтересовало меня еще больше. Тем более, во время отборов я слышал ее композиции в совершенно разном исполнении – от участников... Она меня очаровала. Невероятно харизматичная женщина. Такие встречаются крайне редко. Я очень рад, что проект подарил нам шанс узнать друг друга лучше", – добавил Dan Balan.

Стоит отметить, что во время шоу зрители могли увидеть и нрав молдавского красавца. Dan Balan не скрывал, что ему не нравится, как Тина Кароль получает внимание от мужчин. А на комментарий певицы, что участник "Голоса" еще и очень симпатичный, Dan Balan попросил не разочаровывать его.