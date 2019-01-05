Она меня очаровала, – Dan Balan признался, какие чувства у него вызвала Тина Кароль

167 Читати новину українською
Dan Balan признался, какие чувства у него вызвала Тина Кароль
Dan Balan признался, какие чувства у него вызвала Тина Кароль / 24 Канал

В воскресенье, 20 января, состоялась грандиозная премьера шоу "Голос країни 9". Первый эфир просто покорил зрителей. В частности, все обратили внимание на искру, которая пробежала между звездными тренерами – Dan Balan и Тиной Кароль.

Молдавский певец, который является номинантом на премию "Грэмми", признался, что не только новый опыт в талант-шоу или соревнования его привлекают. Не меньшее впечатление на Dan Balan произвела поп-дива Тина Кароль, которая является его коллегой по судейскому креслу.

Читайте также: Голос страны 9 сезон 1 выпуск: кто покорил звездных судей потрясающим пением

Во время первого "слепого прослушивания" артист не сдерживал своей симпатии. По его словам, Тина Кароль покорила его своей искренностью.

Когда я подошел к Тине, моя душа содрогнулась. Первый взгляд, и в голову приходит песня "Ох, какая женщина!" Я удивляюсь каждый раз, сколько гармонии в тебе, как будто ты создана, чтобы дарить людям какое-то тепло, искренность, мотивацию. Я очень рад, что ты есть в этом проекте и рядом со мной,
– признался Dan Balan.

В комментарии журналистам "1+1" молдавский артист добавил, что Тина Кароль – особенная женщина, которую ему посчастливилось встретить. На проекте Dan Balan услышал несколько ее песен, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Поэтому во время шоу "Голос країни 9" певец планирует узнавать лучше Тину Кароль и еще больше познакомиться с ее творчеством.

"Прекрасная Тина Кароль... Мы познакомились на съемочной площадке "Голоса". Раньше я слышал несколько песен Тины, но на проекте ее творчество заинтересовало меня еще больше. Тем более, во время отборов я слышал ее композиции в совершенно разном исполнении – от участников... Она меня очаровала. Невероятно харизматичная женщина. Такие встречаются крайне редко. Я очень рад, что проект подарил нам шанс узнать друг друга лучше", – добавил Dan Balan.

Стоит отметить, что во время шоу зрители могли увидеть и нрав молдавского красавца. Dan Balan не скрывал, что ему не нравится, как Тина Кароль получает внимание от мужчин. А на комментарий певицы, что участник "Голоса" еще и очень симпатичный, Dan Balan попросил не разочаровывать его.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Тина Кароль
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
сегодня 19:49 Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
88
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
523
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 603
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1328
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 742
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1701
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук