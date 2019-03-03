Она не будет молчать, – адвокат Эмбер Хёрд прокомментировал иск Джонни Деппа

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Эмбер Хёрд и Джонни Депп
Эмбер Хёрд и Джонни Депп / Instagram / @cin3filia

Джонни Депп подал в суд на бывшую жену, обвиняя ее в клевете накануне, 2 марта. Долго ожидать ответа со стороны Эмбер Хёрд не пришлось. Реакцию ее адвоката опубликовали западные СМИ сразу после его иска.

О том, что 55-летний Джонни Депп подал иск в суд на бывшую жену Эмбер Хёрд, стало известно накануне, 2 марта. Он обвиняет ее в клевете и требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Ответ со стороны Эмбер Хёрд опубликовало иностранное издание People.

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Ее адвокат, Эрик М. Джордж, отметил, что попытка Джонни Деппа в очередной раз заставить молчать Эмбер Хёрд – это крайне необдуманный поступок.

Это легкомысленное действие – лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заставить Эмбер Хёрд замолчать. Но она не будет молчать. Действия мистера Деппа доказывают, что он не может принять правду о своем оскорбительном поведении. Однако, пока он одержим идеей самоуничтожения, мы одержим победу в этом безосновательном судебном процессе и положим конец затянувшемуся и гнусному преследованию Эмбер со стороны Деппа и команды его юристов,
– сказал адвокат Эмбер Хёрд.

Что известно о разводе Эмбер Хёрд и Джонни Деппа? Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не совершал надругательство над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с какой-либо другой женщиной.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эмбер Херд Звездные разводы Джонни Депп
Источник: 24 Канал
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