Она писала песни дома, – танцовщица Яна Заец рассказала, как жила с Тиной Кароль

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Сейчас Тина Кароль – одна из самых популярных певиц украинского шоу-бизнеса. В начале своей карьеры артистка, как и все новоиспеченные киевлянки, снимала жилье. Ее сожительницей и подругой была финалистка шоу "Танцы со звездами-2018" Яна Заец.

В программе "Светская жизнь" танцовщица Яна Заяц, которая была партнершей Иракли Макацарии на паркете, откровенно рассказала, какой является Тина Кароль в обыденной жизни. Когда две звезды снимали одну квартиру и проводили много времени вместе.

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Так я даже помню, как Тина писала дома песни. Когда мы спали, она могла поднять ночью и говорить: "Яна, послушай песню "Подруга". Тина дома все это писала ночью, а потом она стала хитом,
– вспомнила Яна Заяц.

Кроме этого, певица рассказала, что участвовала в шоу-балете Тины Кароль и во время гастролей, как подруга, поддерживала ее. В частности, Яна Заец вспомнила, как вместе с певицей впервые вышла на сцену Евровидения-2006.

"Это была Греция и было супер круто. Продюсер был Олег Черный и наша команда очень к этому готовилась. Тина на тот момент была очень искренняя, открытая, и все греки танцевали под наш трек", – рассказала Яна Заяц.

Хоть у танцовщицы и Тины Кароль богатое прошло, по определенным причинам они уже давно не общаются, о чем Яна Заец призналась в интервью. Однако знаменитые украинки все вышли на одну сцену во время шоу "Танцы со звездами-2018". Яна Заяц с Иракли Макацарией станцевали чувственный контемп под пение Тины Кароль. Ролик стал одним из самых популярных в проекте.

"Танцы со звездами-2018": смотрите видео выступления Яны Заяц и Иракли Макацарии под песню Тины Кароль

 

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Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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