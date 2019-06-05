Она плохо ко мне относилась, – Дональд Трамп высказался о Меган Маркл

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Меган Маркл и Дональд Трамп
Меган Маркл и Дональд Трамп / www.gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения с герцогиней Сассекской Меган Маркл, которая отказалась встретиться с ним во время трехдневного британского турне президентского семейства США.

Свое отношение к герцогине Сассекской Дональд Трамп прокомментировал в программе Good Morning Britain, где президент США дал интервью ведущему Пирсу Моргану.

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Что произошло между Дональдом Трампом и Меган Маркл: Меган Маркл до замужества с представителем королевской семьи высказывалась о Дональде Трампе как о "женоненавистнике" и человеке, который сеет раздор. В 2016 году Маркл, которая была поклонницей Хиллари Клинтон заявила, что эмигрирует в Канаду, если Трамп выиграет президентские выборы. Поэтому герцогиня Сассекская не пришла на встречу Трампов и королевской семьи.

Дональд Трамп перед началом британского турне заявил, что не знал о негативном отношении Меган к нему и назвал ее "противной".

Зато в новом интервью Good Morning Britain президент США заявил, что эти слова неправильно восприняли. "Расшифровка моего интервью является полной противоположностью того, что говорят СМИ", – сказал он.

Вместе с этим Дональд Трамп назвал Маркл милой.

Она плохо ко мне относилась. И это нормально. Но для меня было не нормально относиться плохо к ней. Она делает отличную работу, надеюсь, ей нравится ее жизнь. Думаю, что она очень милая,
– подчеркнул Трамп.

Также президент США прокомментировал слухи о том, что принц Гарри якобы избегал его на приеме в Букингемском дворце в прошлый понедельник.

"Все было наоборот. Он провел много времени, разговаривая с Иванкой и членами моей семьи. Он был очень милым. Лучше и быть не могло. Считаю, что он замечательный", – заявил Трамп.

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Теги: LifeStyle Дональд Трамп Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания
Источник: LifeStyle 24
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