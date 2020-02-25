Она сработала: Зураб Аласания о запрете гастролей в России на время Евровидения

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на пресс-конференции с группой Go_A – победителями Нацотбора Евровидения-2020 – прокомментировал прошлогодний скандал с MARUV и нововведениями в конкурсе, которые пришлось сделать из-за этого. Также он объяснил, почему языковые квоты в Украине сработали на пользу украинской музыке.

Музыканты группы Go_A на своей первой пресс-конференции получили вопросы про прошлогодний скандал, связанный с MARUV. Вокалистка группы Екатерина Павленко и ее коллеги-музыканты отметили, что наблюдали за этой ситуацией только с точки зрения интернет-пользователей, поэтому не могут сказать что-то большее, чем все видели в сети и СМИ в частности. Впрочем, они добавили, что договор, который они подписали с НОТУ перед конференцией, их удовлетворил и никаких вопросов или "подводных камней" в них нет.

К теме: Скандал с MARUV: что случилось и почему она не поехала на Евровидение от Украины

Впрочем, эмоций не сдержал Зураб Аласания, который в прошлом году вместе с другими представителями НОТУ столкнулся с немалыми проблемами. Ведь победительница Нацотбора Евровидения-2020 MARUV (настоящее имя – Алла Корсун) гастролировала в России и имела запланированные выступления до самого конкурса Евровидения в Тель-Авиве, Израиле. Тогда же представители НОТУ и MARUV не пришли к общему согласию относительно отмены гастролей в России на время подготовки к конкурсу, следовательно соглашение было не подписано, а участие Украины в международном конкурсе Евровидение в 2019 году была отменена.

Поэтому Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая является одним из организаторов конкурса Евровидение в Украине, решила внести на будущее дополнительный запрет, в котором участники, подаваемые на конкурс, с 2014 года и 3 месяца спустя вероятной победы в отборе не должны выступать в России. По мнению Зураба Аласании, такой запрет хоть и был вынужденным из-за реакции СМИ и людей, но дал положительный результат.

Мне кажется, мы не вышли за границы того, что может позволить себе Общественное. Мы устраиваем вместе с СТБ конкурс, мы ставим условия. Это было единственное условие от нас, излишнее, скажем так, без участия ЕМС (Европейского вещательного союза, – LifeStyle 24) ... все остальное есть, это международные стандартные вещи. Но, как видите, этот запрет на гастролирование в России – он сработал. Появились новые команды, которые получили шанс выйти наружу,

– прокомментировал Аласания.

Он добавил, что украинский шоу-бизнес много лет был завязан на России, и Общественному конкретно такое решение далось очень тяжело. Аласания затронул и тему языковых квот на телевидении, которые были введены 13 октября 2017 года и должны обеспечивать 75% украиноязычного контента, а в мае 2019-го вышел "закон о языке".

"Языковые квоты, введенные в стране, тоже были ради того, чтобы украинская музыка поднималась, и они сделали свое дело. Как журналист – я ненавижу любые квоты. Но как гражданин Украины – я вижу, что они сработали. И вот – результат здесь", – подчеркнул глава НОТУ.

Зураб Аласания также извинился "за эмоции", но, по его словам, ему это до сих пор "печет", поскольку он и его коллеги до сих пор не оправились от прошлогоднего скандала.

Смотрите онлайн-трансляцию 24 канала с участием Go_A: видео