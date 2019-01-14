"Она всегда будет частью меня": Леди Гага рассказала о горькой утрате

Американская певица Леди Гага сейчас является одной из самых популярных звезд как Голливуда, так и музыкальной сцены. После участия в фильме "Рождение звезды" она собирает немало наград. Однако в ее жизни произошло печальное событие, о чем она решила известить своих поклонников.

Об этом звезда призналась в своем Instagram. В заметке под названием "Прощай, мой ангел" певица разместила обольстительную фотографию на белом коне, потерю которого она пережила этой ночью. Сразу же после церемонии вручения премий Critics' Choice Awards, где она одержала победу в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший саундтрек к фильму", она узнала о смерти любимой лошадки Арабеллы.

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Сразу после шоу я узнала, что мой дорогой ангел, лошадка Арабелла, умирает. Я спешу сейчас к ней, чтобы попрощаться. Она была и является прекрасным животным. Наши души и дух всегда были одним целым. Когда ей было больно, мне было тоже. Я никогда не забуду моменты, которые мы с ней разделили,

– поделилась знаменитость.

Певица добавила, что никогда не забудет о ее длинных походах вместе с Арабеллой, гонках по каньонам и кормлении ее печеньем.

"Она навсегда останется частью меня. Мне очень грустно. Но я хочу, чтобы твоя боль остановилась и ворота небес открылись для тебя. Девочка, как ты думаешь, куда ты идешь?", – грустно подытожила встревоженная Леди Гага.