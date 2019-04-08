Они меня убивали, – певица Гайтана откровенно рассказала о вредных привычках

Украинская певица Гайтана, которая воспитывает 1-летнюю дочь Николь-Сапфир, решила откровенно рассказать о вредных привычках, которые ей удалось преодолеть. При этом артистка призналась, что употребляла алкоголь и наркотики.

Таким откровенным заявлением звезда поделилась на своей официальной Instagram-странице. По словам Гайтаны, раньше она употребляла марихуану и алкоголь. Это влияло на самочувствие артистки и отнимало у нее много энергии.

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"Меня спросили, могу ли я открыто сказать о вредных привычках, которые были в моей жизни... Да, я больше не скрываю правду! В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию. Это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни", – призналась Гайтана.

Такое нетипичное для артистов сообщение привлекло немалое внимания пользователей сети. Одни поклонники с восторгом засыпали Гайтану комплиментами, а вот другие поинтересовались, как ей удалось избавиться от вредных привычек.