Они не понимали, за что умирают, – Джамала о трагедии крымскотатарского народа

Украинская исполнительница Джамала, которая является крымскотатарского происхождения, не смогла не вспомнить о трагическом для ее народа дне. 75 лет назад сотрудники НКВД депортировали крымских татар в ссылку, а в случае сопротивления – расстреливали на месте.

Поэтому народная артистка Украины оставила в своих социальных сетях проницательное сообщение, в котором вспомнила о трагедии собственного народа и уроках, которые должны вынести для себя будущие поколения.

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"Каждое 18 мая я мечтаю, чтобы у меня были способности останавливать время, менять историю, чтобы дать людям возможность не делать таких ошибок; или способности увидеть эту трагедию со стороны. Но это просто мои мысли... Этот день для меня всегда болезненный. Как пелось в песне 1944: "Для меня это история моего рода, моего народа"...

День депортации, день смерти, день геноцида крымскотатарского народа. Их убивали, издевались над ними. Мы должны помнить ради людей, ради всех них. Они не понимали, за что они умирают, за что отдают жизнь.

Невозможно представить себя в такие моменты, очень страшно от этого. Кажется, много времени прошло, 1944 год далеко, но, на самом деле, эта трагедия ближе, чем мы думаем. И сегодня вижу слезы на глазах наших детей, женщин, стариков, мужчин, которых забирают ни за что. Мне жаль, что люди не делают выводов. Очень хочется, чтобы мы все помнили, знали об этом дне".

Украинскую исполнительницу поддержали в комментариях немало поклонников, в частности, на публикацию отреагировал и режиссер Нариман Алиев, который представит ленту "Додому" на нынешнем Каннском фестивале. В ней речь пойдет о крымском татарине, который был вынужден из-за аннексии Крыма расстаться с сыновьями.



Скриншот со страницы Джамалы / Facebook / @Jamala