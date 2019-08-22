Они определились с приоритетами, – Сергей Притула об участии ANNA MARIA в Новой волне в России

Украинский телеведущий Сергей Притула не остался в стороне от комментариев относительно участия певиц ANNA MARIA в музыкальном конкурсе, который состоится в России.

На своей странице в Facebook он вспомнил слова скандальных украинских артисток с Национального отбора Евровидения, который состоялся в феврале 2019 года. Перед финалом конкурса одиозные звезды не могли ответить в одном из интервью "Чей Крым?", из-за чего их долго обсуждали в шоу-бизнесе и социальных сетях.

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"Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей", – сказали мне в феврале этого года участницы группы "Анна-Мария", которые собрались "достойно представить Украину на конкурсе "Новая волна" в России. Давайте порадуемся за девушек. Они, наконец, определились с приоритетами! – иронично заявил Сергей Притула на своей странице.

Что известно о конкурсе "Новая волна"?Это вокальный конкурс, который основали композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года шоу проходило в латвийской Юрмале. Однако из-за поддержки агрессивной политики Кремля российскими певцами, которые сидят в жюри конкурса, им запретили въезд в страну. С тех пор шоу проводят в Сочи. В 2009 году, до военной агрессии со стороны России, победу на конкурсе одержала Джамала – победительница Евровидения-2016. В этом году "Новая волна" продлится с 24 по 29 августа.

Ведущий продолжил, что такое решение можно сравнить с международным взлетом свингеров, поскольку таким образом можно также "достойно представить Украину".

Но у меня здесь возник один вопрос к обществу... Если завтра какая-то пара с Украины полетит в Бельгию на международный слет свингеров, чтобы потрахаться со шведами, турками, египтянами и канадцами – это можно трактовать, как попытку "достойно представить Украину" или, все же, воспринимать это как частную инициативу? Потому что я что-то не совсем понимаю, кто делегировал девушек представлять Украину?! Музыка вне политики, да-да-да...

– спросил своих подписчиков Сергей Притула.

Пользователи по-разному отреагировали на его комментарий: одни попросили передать это Владимиру Зеленскому, одни – поддержали Притулу, а другие – переходили на личное и обвиняли родителей сестер. На несколько комментариев Сергей Притула ответил и подчеркнул, что выбор ANNA MARIA – только их, а не кого-то другого.



Комментарии в сообщении Сергея Притулы в Facebook / скриншоты