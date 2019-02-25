Они поженятся: в сети обсуждают "химию" между Леди Гагой и Брэдли Купером во время выступления

Церемония награждения Оскар-2019 состоялась, но обсуждения продолжаются. В центре внимания оказались Брэдли Купер и Леди Гага, которые выполнили на сцене саундтрек Shallow из фильма "Рождение звезды". Во время выступления между знаменитостями возникла так называемая "химия", которую поклонники бурно обсуждают в социальных сетях.

Если Леди Гага и Брэдли Купер пошли домой без статуэток в актерских категориях, то их выход на сцену с хитом Shallow отличился больше всего. Стоит добавить, песня победила в номинации "Лучшая песня". Поклонники, которые следят за церемонией Оскар-2019 не могли не заметить "химию", которая возникла между знаменитостями. Поэтому бурные обсуждения их выступления взрывают сеть.

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Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Брэдли Купером присутствовала его спутница Ирина Шейк, он довольно откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене. Голливудский актер подошел к певице и сел рядом за рояль, на котором она играла, обнимая ее за талию. После чего Леди Гага прижалась к его лицу и трогательно подняла на него взгляд. Поклонники звезд начали активно обсуждать поведение Брэдли Купера, ведь, по их словам, он вел себя так, будто забыл, что в зале присутствует его любимая.



"Леди Гага и Брэдли Купер поженятся​..." / Скриншот с Twitter



"Леди Гага разорвала свою помолвку, потому что она секретно влюблена в Брэдли Купера...

Очевидно. Мое мнение"/ Скриншот с Twitter





"Я уверенно верю, что помолвка Леди Гаги расторгнута, потому что она влюблена в Брэдли Купера

и ничто не сможет убедить меня"/ Скриншот с Twitter

В сети распространили немало снимков и скриншотов с выступления Леди Гаги и Брэдли Купера, где они нежно обнимаются и неоднозначно смотрят друг другу в глаза.





Смотреть выступление Леди Гаги и Брэдли Купера на церемонии Оскар-2019: видео​