Они поженятся: в сети обсуждают "химию" между Леди Гагой и Брэдли Купером во время выступления

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Леди Гага и Брэдли Купер на церемонии награждения Оскар-2019
Леди Гага и Брэдли Купер на церемонии награждения Оскар-2019 / Скриншот с видеоролика

Церемония награждения Оскар-2019 состоялась, но обсуждения продолжаются. В центре внимания оказались Брэдли Купер и Леди Гага, которые выполнили на сцене саундтрек Shallow из фильма "Рождение звезды". Во время выступления между знаменитостями возникла так называемая "химия", которую поклонники бурно обсуждают в социальных сетях.

Если Леди Гага и Брэдли Купер пошли домой без статуэток в актерских категориях, то их выход на сцену с хитом Shallow отличился больше всего. Стоит добавить, песня победила в номинации "Лучшая песня". Поклонники, которые следят за церемонией Оскар-2019 не могли не заметить "химию", которая возникла между знаменитостями. Поэтому бурные обсуждения их выступления взрывают сеть.

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Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Брэдли Купером присутствовала его спутница Ирина Шейк, он довольно откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене. Голливудский актер подошел к певице и сел рядом за рояль, на котором она играла, обнимая ее за талию. После чего Леди Гага прижалась к его лицу и трогательно подняла на него взгляд. Поклонники звезд начали активно обсуждать поведение Брэдли Купера, ведь, по их словам, он вел себя так, будто забыл, что в зале присутствует его любимая.

Леді Гага і Бредлі Купер
"Леди Гага и Брэдли Купер поженятся​..." / Скриншот с Twitter

Леді Гага і Бредлі КУпер
"Леди Гага разорвала свою помолвку, потому что она секретно влюблена в Брэдли Купера...
Очевидно. Мое мнение"/ Скриншот с Twitter

Леді ГАга і Бредлі купер
 

"Я уверенно верю, что помолвка Леди Гаги расторгнута, потому что она влюблена в Брэдли Купера
и ничто не сможет убедить меня"/ Скриншот с Twitter

В сети распространили немало снимков и скриншотов с выступления Леди Гаги и Брэдли Купера, где они нежно обнимаются и неоднозначно смотрят друг другу в глаза.


 

Смотреть выступление Леди Гаги и Брэдли Купера на церемонии Оскар-2019: видео​

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Оскар-2019 Музыка Леди Гага Оскар
Источник: LifeStyle 24
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