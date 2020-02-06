Они разъехались не очень хорошо, – инсайдеры рассказали о сложных отношениях Гарри и Уильяма

Королевская семья переживает не лучшие времена, если верить словам инсайдеров из их близкого окружения. После того, как принц Гарри объявил о сложении королевских обязанностей, его старший брат Уильям почти не общается с ним.

Источники добавляют, что отношения двух братьев ухудшились еще в 2017 году. Тогда принц Уильям дал совет Гарри не спешить в отношениях с Меган Маркл и не жениться так быстро. Однако такая оговорка вызвала эмоциональную реакцию, а герцог Сассекский и слушать не стал слова Уильяма. 19 мая 2018 года он ушел к алтарю с Меган Маркл, пренебрегая всеми советами Уильяма. Но старший брат все же не пропустил такое событие и стоял рядом, когда Гарри давал клятву в церкви.

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С тех пор немало изменилось в королевской семье. Журналисты западных СМИ не прекращают писать о непростых отношениях двух принцев. А на днях в журнале People появилась информация, что общение внуков Елизаветы II является очень сложным, поэтому Гарри и Уильям в восторге от того, что живут теперь так далеко друг от друга.

Они разъехались не очень хорошо, но оба чувствуют какое-то облегчение, что все закончилось. Возможно, Меган и Гарри продумали все, как следует, но они хотели быть счастливыми. Кто может винить их за это?

– рассказал инсайдер.

Однако источники добавляют, что герцог Сассекский и Кембриджский ищут возможности для примирения. Поэтому, вероятно, вскоре Гарри и Уильям снова смогут похвастаться крепкими братскими отношениями.

В то же время сами принцы отрицают информацию о вражде. Принц Уильям публично заявил, что журналисты ложно освещают информацию об их общениях.

"В британской газете появилась лживая информация об отношениях между герцогами Сассекским и Кембриджским. Для братьев, которые так сильно озабочены проблемами психического здоровья, подобные подстрекательства кажутся оскорбительными и вредными", – говорилось в официальном заявлении.

Сейчас принц Уильям живет в Кенсингтонском дворце, неподалеку от резиденции Елизаветы II. А вот принц Гарри сначала переехал жить в Виндзоре, а теперь покинул Великобританию и поселился в арендованном особняке в канадском Ванкувере. По официальным данным, вся королевская семья с Елизаветой II поддержала решение Гарри и Меган отделиться от семьи и начать самостоятельную жизнь.