"Они точно встречаются": экс-охранник Брэда Питта рассказал новые подробности романа с Терон

Слухи о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон то подтверждали, то опровергали, однако приближенное к 55-летнему актеру лицо призналось, что их роман с Шарлиз развивается уже достаточно давно.

Новость о романе Брэда Питта и 43-летней Шарлиз Терон взорвали сеть около десяти дней назад. Однако до сих пор никто не смог подтвердить правдивость этой информации. Однако комментарий бывшего охранника Брэда Питта для иностранного издания Radar Online расставил все точки.

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Крис Херцог, ранее работавший на 55-летнего актера, признался, что между Брэдом и Шарлиз значительно больше, чем дружба.

Они встречаются, но держат это в секрете. Пока они не уверены, будут ли их отношения серьезными,

– рассказал экс-охранник Брэда Питта.

Что известно о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон?Об их тесные отношениях стало известно лишь в конце января, однако как сообщают источники, они начали встречаться еще четыре месяца назад. Симпатия между 43-летней Шарлиз и 55-летним Брэдом вспыхнула во время съемок рекламной кампании наручных часов Breitling.