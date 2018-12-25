Они знают, что я пережила, - Йоланда Хадид объяснила, почему ее дочери не согласятся на пластику

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Йоланда Хадид рассказала, почему ее дочери не согласятся на пластику
Йоланда Хадид рассказала, почему ее дочери не согласятся на пластику / www.gettyimages.com

Мама супермоделей Беллы и Джиджи Хадид откровенно рассказала о своих пластических операциях и горьком опыте. 55-летняя Иоланда добавила, что ее дочери никогда не обращались к пластическим хирургам и не сделают этого.

На свой день рождения Йоланда Хадид смутила мир неожиданным заявлением. По ее словам, понадобилось немало времени, чтобы ликвидировать последствия пластических процедур, на которые она в свое время решилась. Радикально отказаться от всего искусственного ее побудило плохое самочувствие.

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Наконец я вернулась к оригиналу 1964 года. Много лет подряд общество заставляло меня верить в то, что сексуальная женщина не может обойтись без имплантов, филлеров и ботокса. Но в итоге все эти токсичные материалы чуть не убили меня. Мне понадобилось много лет, чтобы понять, насколько это плохо, и обрести свободу и внутреннюю красоту, научиться принимать себя,
– отметила Иоланда Хадид, добавив фото в кружевном боди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

Под заметкой 55-летней экс-модели немало сторонников поддержали ее, отметив, что это был правильный выбор. Однако нашлись и такие, кто заподозрил "ангелов" Victoria's Secret Джиджи и Беллу в подражании матери в пластических процедурах. Иоланда Хадид решила ответить хейтерам, заверив, что ее дочери никогда бы не пошли на такие операции.

Никто из моих детей никогда не использовал ни филлеры, ни ботокс, ни что-то постороннее в своих телах. Они хорошо понимают, что я пережила,
– заверила Йоланда Хадид.

Слова экс-модели подтвердила ее дочь Белла. Звезда в одном из интервью призналась, что очень боится процедур, связанных с использованием шприца. Поэтому красота модели, которой восхищаются миллионы, является естественной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Красота Белла Хадид Джиджи Хадид
Источник: 24 Канал
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